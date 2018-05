WGC: Gold-ETFs im April 2018

© World Gold Council

Das World Gold Council gab gestern die aktuellen Daten zur Entwicklung der physischen Goldbestände der ETFs im April bekannt. Diesen zufolge wurden zum 30. April 2018 insgesamt 2.481 Tonnen physisches Gold in goldgedeckten Börsenfonds gehalten. Damit erhöhten sich die Bestände im letzten Monat um 72,2 Tonnen im Wert von 3,1 Milliarden US-Dollar.Im April investierten vor allem Anleger aus Nordamerika und Europa in Gold-ETFs. Die Fonds erwarben hier jeweils 44 Tonnen und 27 Tonnen, was Zunahmen von 3,4% und 2,8% im Wert von jeweils 1,9 Milliarden US-Dollar und 1,2 Milliarden US-Dollar entspricht.Die Bestände der asiatischen Fonds stiegen um 2,4 Tonnen auf 80,2 Tonnen, was einen Anstieg von 2,0% bzw. 100 Millionen US-Dollar darstellt.© Redaktion GoldSeiten.de