Gold und Silber - Zugewinne seit dem Tief!

Im heutigen Update schreiben wir zur aktuellen Situation folgendes:Die Bullen können bislang ihre Zugewinne festhalten und notieren deutlich über dem letzten Tief. Der Preis bleibt dabei aber weiterhin klar unter wichtigen Kursmarken. Als erste ist dabei weiterhin die 1333 $ zu nennen. Deren Überschreiten ein erstes klares Signal, für ein bereits ausgebautes Tief liefert. Damit würden sich dann die Wahrscheinlichkeiten, für ein nochmaliges Erreichen des gelben Zielbereiches drastisch reduzieren. Um dem entgegenzuwirken, hatten wir ja bereits Maßnahmen vorgeschlagen, welche wie wir den Anfragen entnehmen, auch viele folgegeleistet haben.Im GLD verhält es sich ähnlich, sobald wir die 126.45 $ überschreiten sollten. Bis dahin aber, muss auch hier primär ein nochmaliger Rücklauf in die gelbe Zone erwartet werden.Silber hat Gold überholt und dies wird von Tag zu Tag spürbarer. Das weiße Metall steht nun mit seinen aktuellen Preisen unmittelbar, vor dem wichtigen Widerstand bei 16.91 $. Dessen überschreiten die erste Glocke für einen bereits hinterlegten Boden, laut und deutlich läuten wird. Noch haben wir diese Marke aber nicht überschritten, entsprechend haben wir noch immer die Möglichkeit die gelbe Box nochmals anzulaufen.Es muss aber ohne Frage eingeräumt werden, dass wir an diesem Punkt die Wahrscheinlichkeiten dafür bereits deutlich eingedämpft haben. Was uns zu der wiederholten Aufforderung geführt hatte, frühzeitig eine Alpha Position zu hinterlegen. Welche seit unserer ersten Ankündigung, nun auch bereits deutlich im Plus notiert. Wir schreiben hier nicht um das Papier zu füllen, sondern um zu verhindern, dass wir bei Kursen von deutlich jenseits der 17 $ Anfragen erhalten wie denn der Kurs jetzt so schnell dort hin kommen konnte. Wir sagen dies, weil wir in eine Welle 3 übergehen werden. Entsprechend liegen bereits die Ziele der Welle 1 dieser Welle (iii) im Bereich der von 17.40 $ bis 17.80 $.Wer bisher nicht in den Markt gekommen ist, der sollte jetzt nicht blind hinterher springen. Wir werden für unsere Abonnenten noch weitere Einstiegsbereiche hinterlegen, welche in der sich etablierenden Aufwärtsbewegung genutzt werden können.Es ist bei der strategischen Positionshinterlegung wichtig Trendwenden für Einstiege zu nutzen, wenn der kurzfristige Abwärtstrend dreht und sich eine Aufwärtsbewegung etabliert. So wie Sie es in unseren Zielbereichen sehen können, die nichts anderes als genau vorausberechnete Trendwechselbereiche sind.© Philip HopfWenn Sie über die weitere Entwicklung von Gold und Silber zeitnah und vor dem Mainstream informiert sein wollen und auch unsere anderen täglichen/wöchentlichen Analysen zu WTI, S&P 500, EUR/USD, GLD/GDX, HUI und dem Dax kostenlos testen möchten, dann besuchen Sie einfach unsere Homepage www.hkcmanagement.de