Kitcos Goldumfragen: Extrem bullische Stimmung

In Bezug auf die kurzfristige Entwicklung des Goldpreises sind die Vertreter von Wall Street und Main Streeet äußerst optimistisch. Dies ergab die aktuelle Umfrage des Nachrichtenportals Kitco News . Die Analysten beriefen sich den Angaben zufolge dabei hauptsächlich auch charttechnische Faktoren, insbesondere die Tatsache, dass der Goldkurs nicht unter seinen 200-tägigen gleitenden Durchschnitt und die wichtige psychologische Schwelle von 1.300 $ je Unze gefallen ist.In der vergangenen Woche nahmen 19 professionelle Trader und Marktbeobachter an der Umfrage teil. Von diesen rechneten 15 (79%) damit, dass Gold in dieser Woche zulegen kann, während jeweils zwei (11%) bearish waren oder eine Seitwärtsentwicklung erwarteten.Zudem gaben 2.491 Privatanleger ihre Stimme ab, mehr als üblicherweise. Von diesen waren sogar 89% (2.207 Umfrageteilnehmer) bullisch eingestellt. Nur 7% (185 Teilnehmer) gingen von einem Kursrückgang aus und 4% (99 Teilnehmer) gaben eine neutrale Prognose ab.© Redaktion GoldSeiten.de