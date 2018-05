Colin Cieszynski: "Überraschendes Ereignis" notwendig für Goldbreakout

Gold sei noch immer in einer Spanne zwischen 1.300 und 1.360 Dollar gefangen, so teilte Colin Cieszynski, führender Marktstratege bei SIA Wealth Management Inc., MarketWatch mit. Es müsse ein wesentliches und überraschendes Ereignis stattfinden, um das Edelmetall aus dieser Spanne zu befreien.Weder die politischen Risikoveränderungen im Zusammenhang mit dem Iran und Nordkorea, noch die kürzliche US-Dollarrally hätten das bisher geschafft. Des Weiteren waren die Renditen der US-amerikanischen Zehn-Jahres-Staatsanleihe nicht in der Lage sich von den 3% in eine der beiden Richtungen zu entwickeln. Cieszynski fügte jedoch hinzu, dass eine Korrektur am Aktienmarkt Gold letztlich vorantreiben könnte."So wie die Aktienmärkte eine Spanne betreten haben, die für den Rest des Jahres so beibehalten werden könnte, könnte Gold ebenfalls einen Großteil des Jahres in seiner jetzigen Spanne bleiben," warnt Cieszynski. "Und wenn der Breakout kommt, dann zusammen mit anderen Bewegungen wie einem Ausbruch der Aktien- oder Anleihemärkte, dem US-Dollar oder den Zinsen."© Redaktion GoldSeiten.de