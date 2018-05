Weltbank erwartet langfristigen Rückgang der Gold- und Silberpreise

In einem aktuellen Bericht zur Entwicklung der Rohstoffmärkte prognostiziert die Weltbank sinkende Edelmetallpreise in den kommenden zehn bis zwanzig Jahren. Grund für diese Einschätzung ist offenbar eine optimistische Sicht der Analysten auf die allgemeine weltpolitische und wirtschaftliche Lage: Die Abwärtsrisiken für die Edelmetalle und insbesondere Gold umfassen dem Bericht zufolge "stärkeres Wirtschaftswachstum, steigende Aktienmärkte, einen stärkeren US-Dollar und eine Abschwächung der geopolitischen Spannungen." Positiv auf die Preisentwicklung im Edelmetallsektor könnten sich gegenteilige Entwicklungen sowie Verzögerungen bei der Anhebung des allgemeinen Zinsniveaus auswirken.Dem Bericht zufolge sollen die Kurse in diesem Jahr im Schnitt zunächst 3% zulegen. Dabei wird für Gold ein Plus von 3% aufgrund erhöhter Investmentnachfrage und für Platin ein Anstieg um 4% infolge sinkender Minenproduktion vorhergesagt.In Bezug auf den Silberpreis rechnet die Weltbank 2018 jedoch mit einem leichten Rückgang. Die Nachfrage seitens der Solar- und Elektronikbranche sei zwar weiterhin stark, werde sich künftig aber durch effizientere Herstellungsmethoden und die Ersetzung von Silber durch andere Materialien verringern.Bei ihren Prognosen unterscheiden die Analysten zwischen nominellen Preisen und Preisen in konstanten US-Dollar. Die folgenden Angaben beziehen sich auf konstante US-Dollar im Verhältnis zum Basisjahr 2010.Für dieses Jahr sagen die Analysten einen durchschnittlichen Goldpreis von 1.346 Dollar, einen Silberpreis von 17,61 Dollar und einen Platinpreis von 1.020 Dollar voraus. In den kommenden drei Jahren sollen die Gold- und Silberpreise dann langsam, aber stetig sinken und 2021 bei 1.225 Dollar bzw. 16,45 Dollar liegen. Bis 2030 rechnet die Weltbank sogar mit einem Rückgang auf 923 Dollar bzw. 13,42 Dollar.Positiv wird in dem Bericht nur die künftige Preisentwicklung von Platin eingeschätzt: Hier soll der Durchschnittspreis bis 2021 auf 1.075 Dollar und bis 2030 auf 1.258 Dollar je Unze steigen.© Redaktion GoldSeiten.de