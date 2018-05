Goldimporte der Vereinigten Staaten im ersten Quartal gesunken

Die USA haben im den ersten drei Monaten dieses Jahres weniger Gold eingeführt als im noch im Vorjahr. Dies meldete Scrapmonster.com kürzlich unter Berufung auf die Angaben der dem Handelsministerium untergeordneten Behörde U.S. Census Bureau.Demnach hatten die Goldimporte der Monate Januar bis März einen Gesamtwert von 2,57 Milliarden Dollar, verglichen mit 2,95 Milliarden Dollar im ersten Quartal 2017 - ein Rückgang um 13%.Wichtigstes Bezugsland war in diesem Zeitraum Mexiko, das Gold im Wert von 907 Millionen Dollar an die USA lieferte, gefolgt von Kanada mit Gold im Wert von 524 Millionen Dollar. An dritter Stelle stand Peru: Das südamerikanische Land exportierte Gold für 478 Millionen Dollar in die USA. Weitere bedeutende Bezugsquellen waren Kolumbien und Nicaragua.Die Goldausfuhren der Vereinigten Staaten sind indes im Märzquartal ebenfalls leicht gesunken und beliefen sich auf rund 6 Milliarden Dollar. Das meiste Gold wurde dabei in die Schweiz (1,9 Milliarden Dollar), nach Hongkong (1,4 Milliarden Dollar), Indien (433 Millionen Dollar) und China (310 Millionen Dollar) geliefert.© Redaktion GoldSeiten.de