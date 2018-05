Pasinex Resources kündigt erste Bohrarbeiten am Gunman Projekt an

Bohrloch Von Bis Länge% Ag

(in (in (in Zn ppm

Fuß) Fuß) Fuß)





BC-16 125 185 60 10,9645

BC-24* 20 65 45 4,02 40



GM04-32 40 210 170 15,13145



GM-01 160 210 50 9,47 60

GM-01 355 375 20 14,96121

GM-07 105 165 60 9,88 57

GM-07 180 205 25 12,5082

GM-09 130 195 65 6,78 49

GM-09 225 285 60 5,98 39

GM-26 50 225 175 15,66149

GM-27 60 205 145 5,11 37

GM-28 5 175 170 9,97 51

GM-29 15 85 70 5,96 33

GM-29 140 180 40 6,47 33

GM-32 45 165 120 8,73 51



GMRC-4 20 175 155 8,70 48

GMRC-5 5 205 200 8,87 63

GMRC-9 50 225 175 11,99121

GMRC-11 0 150 150 3,06 18

GMRC-11 165 215 50 7,87 126

GMRC-15 80 185 105 19,33103

GMRC-16 45 225 180 16,74105

GMRC-20 40 185 145 9,52 79

GMRC-22 105 150 45 21,3841

TORONTO, 14. Mai 2018 - Pasinex Resources Ltd. (CSE: PSE) (FSE: PNX) gab heute ein Explorationsupdate seines hochgradigen Zinkprojekts in Nevada, USA (Gunman Projekt) bekannt. Das Unternehmen hat mit Idea Drilling LLC aus Minnesota, USA, einen Vertrag über die Diamantkernbohrung von mindestens vier Löchern mit einer maximalen Gesamtlänge von 900 Metern (3000 Fuß) abgeschlossen. Die Bebohrung dieser hochwertigen Zinkmineralisierung (siehe Abbildung 1) wird voraussichtlich Ende Mai beginnen, sobald die Erdarbeiten und die Verdichtung abgeschlossen sind.Pasinex hat für dieses erste Bohrprogramm ungefähr 500.000 US-Dollar veranschlagt.John Barry, Vize President of Exploration, sagte dazu: Dieses chirurgische Bohrprogramm soll die Ergebnisse vorangegangener Reverse Circulation-Bohrungen bestätigen. Bei den Diamantkernbohrungen können nun erstmalig die strukturellen Voraussetzungen dieser Mineralisierung eingehend untersucht werden. Die ausführliche Kartierung des Gunman Projekts ist ebenfalls so gut wie abgeschlossen und kann als Grundlage für die effektive Bestimmung von Zielen im mineralisierten Karbonatgestein entlang des Streichens und unter der Oberfläche dienen. Für die nächsten Monate ist eine magnetische Untersuchung mit einer Drohne geplant, die verdeckte geologische Formationen und verborgene Strukturen offenbaren soll. Außerdem ist im Rahmen des Programms eine gezielte Extraktion mit Hilfe der Ionenauslaugung vorgesehen, da dies ein hervorragendes Mittel sein könnte, um potenzielle tiefe Sulfidvorkommen unter alluvialem Material zu erschnüffeln.Pasinex kann einen Anteil von bis zu 80 Prozent am Gunman Projekt von Cypress Development Corp. (TSX.V: CYP) und dem Privatunternehmen Caliber Minerals Inc. (zuvor Silcom Systems Inc.) erwerben. Die gesamte Barsumme von 675.000 US-Dollar und die Ausgabe von 4,8 Millionen Stammaktien sind über vier Jahre hinweg zu leisten. Darüber hinaus ist das Unternehmen zu Mindestausgaben für die Exploration in Höhe von insgesamt 2.950.000 US-Dollar verpflichtet, die ebenfalls innerhalb eines Zeitraums von vier Jahren ab dem Vertragsbeginn am 5. Dezember 2017 getätigt werden müssen.Steve Williams, CEO von Pasinex Resources, erklärt dazu: Pasinex war an dem Gunman Projekt wegen des möglicherweise hochgradigen Zinkvorkommens und des Potenzials in seinen tieferen Schichten interessiert. Unsere Erfahrungen beim Abbau und der Erkundung von Zink in Karbonat-Verdrängungsgestein (CRD) in der Türkei haben uns gezeigt, dass hochgradig oxidierte Zonen tieferliegende und sehr stark sulfidhaltige Zonen überlagern können. Angesichts der Entdeckung der Taylor Karbonat-Zink-Blei-Silber-Lagerstätte durch Arizona Mining haben wir unsere Ansichten hinsichtlich eines Potenzials für große Zink-CRD-Systeme im Cordillera Distrikt im Westen der USA geändert. Aus unserer Sicht ist der Gunman-Trend entlang der östlichen Flanke des Diamond Mountains jetzt ein hervorragendes Terrain für die Jagd nach großen Zinkvorkommen.John Barry (EurGeol, P.Geo.) ist qualifizierter Sachverständiger gemäß NI 43-101 und hat die Aufstellung der wissenschaftlichen und technischen Informationen überwacht, die dieser Pressemitteilung zugrunde liegen. Herr Barry trägt die Verantwortung für alle Aspekte der Arbeiten, einschließlich der Qualitätskontrolle und Datenüberprüfung, und hat die Eignung aller verwendeten Verfahren, Protokolle und Methodiken bestätigt. Herr Barry ist der Vice President of Exploration des Unternehmens.* Abgesehen von Abschnitt BC-24 in der südlichen RH-Zone befinden sich alle Abschnitte in der Haupt-RH-Zone.Hinweis: Die vorliegenden Informationen sind nicht ausreichend, um die tatsächlichen Breiten der in Abbildung 1 abgebildeten Bohrlochabschnitte zu bestimmen.Abbildung 1 Erstellt anhand Tabelle10-1. P40 aus Gunman NI 43-101 Technischer Bericht, 30. Mai 2017 - Bericht an Silcom Systems Inc. Verfasst von Daniel W. Kalmbach, CPG; Gerald E. Ray, PhD., P.Geo. In Auftrag gegeben von Silcom Systems, Inc on SEDAR, 13. Juni 2017. Klicken Sie hier (https://pasinex.com/assets/Gunman-NI-43-101.pdf), um den technischen NI43-101-Bericht für das Gunman Projekt aufzurufen. Pasinex Resources Ltd. ist ein in Toronto ansässiges Bergbauunternehmen, das zu 50 % am hochgradigen Zinkproduktionsbetrieb Pinargozu beteiligt ist und im Rahmen eines so genannten Direct Shipping Program Zinkschmelzen und -verarbeitungsanlagen direkt ab dem Projektstandort in der Türkei beliefert. Das Unternehmen hat außerdem die Option, 80% des hochgradigen Zinkexplorationsprojekts Gunman in Nevada zu erwerben. Das Unternehmen verfügt über ein starkes technisches Management-Team, das bei der Mineralexploration und der Erschließung von Bergbauprojekten eine langjährige Erfahrung vorweisen kann. Die Mission von Pasinex besteht darin, durch Abbau- und Explorationsprojekte in der Türkei und Nevada ein mittelständisches Zinkunternehmen aufzubauen.Für das Board of Directors: Pasinex Resources Ltd.Steve Williams, President/CEOPhone: +1 416.861.9659Email: info@pasinex.comEvan WhiteManager of Corporate CommunicationsPhone: +1 416.906.3498Email: evan.white@pasinex.comDie CSE übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit oder Genauigkeit dieser Meldung.Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die bestimmte Risiken und Ungewissheiten beinhalten. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und sonstigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens wesentlich von historischen oder zukünftigen Ergebnissen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder indirekt genannt wurden.Sämtliche Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, sind als zukunftsgerichtete Aussagen zu betrachten. Obwohl Pasinex annimmt, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf realistischen Annahmen basieren, lassen solche Aussagen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Performance zu. Die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen können wesentlich von jenen der zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen in vorausschauenden Aussagen abweichen, gehören: alle Ergebnisse der Explorationsbohrungen sowie die allgemeinen wirtschaftlichen, marktbezogenen oder geschäftlichen Bedingungen. Es kann nicht zugesichert werden, dass sich solche Aussagen als richtig erweisen, und deshalb wird den Lesern empfohlen, sich auf ihre eigene Einschätzung solcher Unsicherheiten zu verlassen. Wir übernehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!