World Platinum Investment Council: Überschuss am Platinmarkt erwartet

Der World Platinum Investment Council veröffentlichte gestern die aktuelle Ausgabe des vierteljährlich erscheinenden Berichts " Platinum Quarterly ", in dem er die Lage und Entwicklung des globalen Platinmarkts analysiert.Den Angaben zufolge belief sich das Gesamtangebot in den ersten drei Monaten des Jahres auf 1,85 Mio. Unzen, wobei 1,4 Mio. Unzen Platin aus der Minenproduktion stammten und 450.000 Unzen Platin recycelt wurden. Im Vergleich zum vorhergegangenen Quartal verringerten sich die Fördermengen und sanken in Südafrika von 1,12 Mio. Unzen auf 985.000, in Russland von 195.000 Unzen auf 165.000 Unzen und in Simbabwe von 140.000 Unzen auf 115.000 Unzen. Die sei jedoch in erster Linie auf saisonale Faktoren zurückzuführen. Gegenüber dem Vorjahresquartal hat sich das Angebot dem Bericht zufolge um 4% erhöht.Insgesamt prognostiziert der WPIC für 2018 einen Rückgang der Minenproduktion um 3% auf 6,02 Mio. Unzen. Die Menge des wiederverwerteten Platins soll dagegen um 3% auf 1,96 Mio. Unzen steigen, sodass sich insgesamt ein Angebot von 7,98 Mio. Unzen ergäbe. Dieses fiele dann 1% geringer aus als im Vorjahr.Auf der Nachfrageseite konstatieren die Analysten im ersten Quartal einen leichten Rückgang auf 1,98 Mio. Unzen, verglichen mit 2,05 Mio. Unzen im vierten Quartal 2017. Dabei verringerte sich die Nachfrage insbesondere im Automobil-, Schmuck- und Investmentsektor, während für andere industrielle Zwecke etwas mehr Platin benötigt wurde.Für das Gesamtjahr rechnen die Marktbeobachter mit einer im Wesentlichen unveränderten Platinnachfrage von 7,80 Mio. Unzen, wobei das Wachstum im Schmucksektor und in der Industrie den sinkenden Bedarf der Automobilbranche und der Investoren ausgleichen sollen.Unterm Strich sagt der WPIC für 2018 einen Marktüberschuss von 180.000 Unzen voraus. Den Analysten zufolge bestand bereits 2017 ein Überschuss von 315.000 Unzen, davor jedoch ein Defizit von 400.000 Unzen Platin.© Redaktion GoldSeiten.de