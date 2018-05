Umfirmierung von Stina Resources Ltd. in CellCube Energy Storage Systems Inc.

14. Mai 2018 - Stina Resources Ltd. (Stina oder das Unternehmen) (CSE: SQA) (OTCQB: STNUF) (Frankfurt: OIX), ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Vanadiumressourcen und Energiespeicher-Technologiesysteme, freut sich, bekannt zu geben, dass sich das Unternehmen in CELLCUBE ENERGY STORAGE SYSTEMS INC. umfirmiert hat. Der Handel mit den Stammaktien des Unternehmens unter dem neuen Symbol CUBE wird voraussichtlich am 17. Mai 2018 an der Canadian Securities Exchange (CSE) aufgenommen.Die Namensänderung von Stina trägt dem neuen strategischen Fokus auf volle vertikale Integration im Energiesektor Rechnung. Mit dem Übergang von der Vanadium-Exploration und -Produktion zur Herstellung und dem Verkauf von Vanadium-Redox-Durchflussbatterien beginnt ein neues Kapitel in dem Einsatzbereich des Unternehmens, das an Wachstum und einem breiten Energiespektrum orientiert ist und auch das Know-how für die Entwicklung der Innovationen umfasst, die für die Gestaltung der Zukunft des Energiespeichersektors erforderlich sind.Momentan sind weltweit über 100 CellCube-Batterien im Einsatz. Die Vanadium-Redox-Durchflussbatterie (VRB) CellCube hat eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten, unter anderem in den Bereichen Netzspeicherung; Kleinstnetze; netzunabhängige Speicherung von Sonnen- und Windenergie; Diesel-Ersatz; Reservestromsysteme; landwirtschaftliche Anwendungen; Ladestationen für Elektrofahrzeuge; Anwendungen in Industrieanlagen und Bürogebäuden; und Notstromquellen.Das Unternehmen hat die patentierte Batterie CellCube, die weltweit am häufigsten installierte VRB, die von der Gildemeister Energiespeicherung GmbH (Gildemeister) entwickelt wurde, vor kurzem erworben. Die patentierte Batterie CellCube gehört neben den anderen von Gildemeister erworbenen Vermögenswerten nunmehr zum Geschäftsbereich der österreichischen Tochtergesellschaft des Unternehmens, Enerox GmbH.Laut den Schätzungen von Bloomberg New Energy Finance werden die Energiespeicherlösungen bis 2030 40 GW erreichen, und die Ausgaben in der Einführungsphase werden für den gleichen Zeitraum auf über $ 100 Milliarden veranschlagt; dies ist ein ähnlich rasanter Anstieg wie bei Solaranlagen in der Zeit von 2000 bis 2015.Das Jahr 2018 stellt einen wichtigen Punkt in der Entwicklung des Unternehmens Stina dar. Durch diese Umfirmierung können wir unseren zielgerichteten Vertrieb optimieren und unser gesundes Wachstum fortsetzen, erklärte Brian Stecyk, der President und CEO.Stina ist ein Rohstoffunternehmen mit Schwerpunkt Vanadium, das sich zu einem voll integrierten Hersteller von Vanadium und Vanadium-Elektrolyten für die Energiespeicherbranche entwickeln will. Die Vanadiumressourcen des Unternehmens sind in den Konzessionsgebieten Bisoni McKay und Bisoni Rio im Norden von Nevada gelagert. Mit dem jüngsten Erwerb der Vermögenswerte von Gildemeister durch Stina, die nun zum Geschäftsbereich seiner Tochtergesellschaft Enerox GmbH gehören, in Verbindung mit der bevorstehenden Umfirmierung in CellCube Energy Storage Systems Inc., ist das Unternehmen gut aufgestellt, um von der globalen Nachfrage nach Vanadium-Redox-Durchflussbatterien zu profitieren und zur Deckung des weltweit rasch wachsenden Energie- und Speicherbedarfs beizutragen.Stina hat vor Kurzem Jet Power, einen führenden nordamerikanischen Anbieter von kundenspezifischen und handelsüblichen elektrischen Geräten und Systemen für Großstromverbraucher, Pipeline-Unternehmen, Raffinerien, Hersteller, Kommunen und Infrastrukturanbieter, übernommen. Seine wichtigsten Produkte beinhalten elektrische Schaltgeräte, Antrieb-Schaltanlagen und Solarstromwechselrichter. Mit der Übernahme von Jet Power kann Stina den Verkauf von CellCube-Batterien weltweit beschleunigen und ergänzende Produkte und Dienstleistungen anbieten.Stina hat vor kurzem eine Beteiligung von 10 % an Braggawatt erworben. Der von Braggawatt angebotene End-to-End-Online-Finanzierungsprozess revolutioniert für Firmenkunden den Zugriff auf kostengünstige dezentrale Energielösungen, die durch den Wegfall von Vorlaufkosten sowie durch Einsparungen und Prozesssicherheit punkten.Die maßgeschneiderten Finanzierungs- und Ankaufoptionen von Braggawatt ermöglichen es kleinen und mittleren Unternehmen sowie deren regionalen Lösungsanbietern, die Einführung von sauberen Energielösungen vor Ort zu beschleunigen.Brian Stecyk, President & CEO Stina Resources Ltd.Telefon: 1-800-882-3213E-Mail: info@stinaresources.comwww.stinaresources.comSte 10 - 8331 River RoadRichmond, BC V6X IYI1-800-882-3213CSE: SQA 12g3-2(b): 82-2062OTCQB: STNUFFrankfurt:01Xwww.stinaresources.comDiese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetzgebung. 