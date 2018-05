U.S. Gold Corp. plant 2018 mit Bohrprogrammen bei Copper King zu beginnen

Bohrloch Von Bis MächtigkMächtigkKupferZink Gold Silber

(Fuß) (Fuß)eit eit > 0,1 % (g/t(g/t)

% )

(Fuß) (m)



CK17-01 2 8 65 19. 0.0 0.06 0.2 2.82

rc 0 5 8 96 5 08



-70 d

eg

N

(1030

Fuß

Gesamtti

efe

)

180 200 20 6 0.1 0.21 0.1 3.03

.1 03 7 35



335 860 525 160 0.1 0.11 0.2 3.47

45 3 84



940 1025 85 25. 0.1 0.08 0.2 2.52

9 15 9 32

ELKO, 14. Mai 2018 - U.S. Gold Corp. (NASDAQ: USAU), ein Goldexplorations- und -erschließungsunternehmen, freut sich, das bevorstehende Copper King Bohrprogramm für 2018 bekannt zu geben. Dieses Programm, das aus zwei Phasen besteht, beginnt in der Anfangsphase mit 10 Reverse Circulation (RC) Bohrungen mit einer Gesamtlänge von ca. 10.000 Fuß (3.050 Meter). Das Programm konzentriert sich in erster Linie auf die im letzten Jahr neu entdeckte Mineralisierungszone, die West Zone, die 200 Meter von der Main Zone bei Copper King entfernt ist. Das Programm zielt auch auf weitere neue Entdeckungen im Rahmen des Copper King Projekts ab; hierbei werden Testbohrungen an mehreren geophysikalischen Anomalien durchgeführt, die im Jahr 2017 durch Bodenmagnetisierung und IP-Untersuchungen (induzierte Polarisation) entdeckt wurden. Die Mineralisierung der Copper King Lagerstätte bleibt in mehrere Richtungen offen.Im Januar 2018 gab die U.S. Gold Corp. die Entdeckung einer neuen Mineralisierungszone bekannt. Sie wird jetzt als West Zone der Basis- und Edelmetallmineralisierung bezeichnet und grenzt westlich an die Main Zone der Copper King Lagerstätte an. Diese Mineralisierung bleibt in fast alle Richtungen offen.Ende November und Anfang Dezember 2017 wurde ein Vierloch-RC-Bohrprogramm (insgesamt 3945 Fuß/ 1202 Meter) abgeschlossen. Bohrloch CK17-01rc stieß auf ein Gemisch von fast 700 Fuß (ca. 214 Meter) wirtschaftlich bedeutender Basis- und Edelmetallmineralisierung, das nahe der Oberfläche beginnt, siehe Tabelle #1.Tabelle 1: Zusammenfassung der Ergebnisse des Copper King Bohrlochs CK17-01rc vom Herbst 2017: gestützt auf > 20Fuß (6 m) Abschnitte einschließlich > 0.1% KupferDas vier Bohrlöcher umfassende Bohrprogramm in Copper King vom Herbst 2017 war darauf ausgelegt, First-Pass-Probebohrungen in den geophysikalischen Anomalien durchzuführen; diese Anomalien wurden in einer bodenmagnetischen Messung vom Juni 2017 und in einer IR (induzierten Polarisation) Messung festgestellt, die im Oktober 2017 von Zonge Geosciences Inc. durchgeführt wurde. Die beiden geophysikalischen Programme waren detaillierter und umfassender als die bisher in dem Projekt durchgeführten Untersuchungen. Mit der IP-Untersuchung wurden folgende Ziele verfolgt: 1.) Ermittlung der Sulfidkonzentrationen über die Aufladbarkeit, 2.) Unterscheidung der Gesteinseigenschaften über den spezifischen Widerstand. Die magnetischen Gesteinsausprägungen wurden mit einer bodenmagnetischen Messung definiert. Es ist bekannt, dass die Goldmineralisierung in Copper King überwiegend, jedoch nicht ausschließlich mit Magnetit vergesellschaftet ist. Die Vergesellschaftung der Kupfer-Sulfid-Mineralisierung mit der Goldmineralisierung in dem historischen Bergbaurevier legt nahe, dass die IP ein zweckmäßigeres Verfahren für die Erkennung von ähnlich mineralisiertem Material sein dürfte. Das Projekt Copper King befindet sich überwiegend auf Liegenschaften, die vom Bundesstaat Wyoming verwaltet werden.Die in CK17-01rc gewonnenen Untersuchungsergebnisse und Intervalldicken sind in Wert und Beschaffenheit ähnlich den in der Main Zone der Copper King Kupfer-Gold-Lagerstätte bekanntermaßen vorhandenen Untersuchungsintervallen. Die Untersuchungsergebnisse von CK17-01rc und die Eigenschaften der Mineralisierung deuteten sofort auf das Vorhandensein einer bisher unentdeckten Zone mit einer signifikanten Mineralisierung auf dem Copper King Projekt hin. Die durch Bohrloch CK17-01rc gebohrte Anomalie der Wiederaufladbarkeit - siehe die unten beigefügte Abbildung #10 aus dem Bericht in Wright Geophysics vom 5. November 2017 - ist die stärkste durch die IP-Untersuchung auf der Liegenschaft gefundene Anomalie, und es war eine Anomalie, die zuvor nicht speziell durch Bohrungen getestet worden war. Joe Laravie, der Spezialist für digitale Kartografie bei der U.S. Gold Corp., hat alle früheren Bohrprogramminformationen und die von 2017 in einer neuen Copper King Datenbank zusammengefasst. Es werden detaillierte Lagerstätten- und Explorationsmodelle entwickelt, um zukünftige Bestrebungen in Bezug auf Exploration und Genehmigungen zu unterstützen.http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/43370/14052018_EN_CK 2018 Drilling_defprcom.001.jpegDave Mathewson, der Vice President of Exploration der U.S. Gold Corp. erklärt: 2018 wird eine aufregende Zeit für unsere Copper King Explorationsprogramme. Die Ergebnisse von Bohrloch CK17-01rc haben die Möglichkeit eröffnet, die Kupfer-Gold-Mineralisierung westlich der Main Zone von Copper King erheblich auszuweiten und zusätzliche Lagerstätten auf dem Copper King Projekt zu entdecken. Die U.S. Gold Corp. beabsichtigt, im Sommer 2018 mit der ersten Phase eines Bohrprogramms von etwa 10 Bohrlöchern mit einer Länge von jeweils etwa 1000 Fuß (ca. 305 m) zu beginnen. Das diesjährige Bohrprogramm stellt eine erhebliche Erweiterung gegenüber dem Programm von 2017 dar, und wir freuen uns auf die Aussicht, die Metallgehalte und Größe auf dem Copper King Projekt potenziell deutlich zu erhöhen. U.S. Gold Corp. ist ein börsennotiertes US-amerikanisches Goldexplorations- und -erschließungsunternehmen. U.S. Gold Corp. verfügt über ein Portfolio an Erschließungs- und Explorationskonzessionsgebieten. Copper King befindet sich im Südosten von Wyoming und hat eine historische vorläufige wirtschaftliche Bewertung (PEA), die von Mine Development Associates im Jahr 2012 für Strathmore Minerals Corp. durchgeführt wurde. Keystone ist ein Explorationskonzessionsgebiet im Cortez Trend in Nevada, das von Dave Mathewson identifiziert und konsolidiert wurde. 