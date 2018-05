Maple Gold durchteuft 50 m mit 1,77 g/t Au und erweitert neue Nika Zones in NW Gap Area

Bohrung Easting NorthinAzimuNeigungswivon bis AbschnAu

Montreal, 14. Mai 2018 - Maple Gold Mines Ltd. (Maple Gold oder das Unternehmen) (TSX-V: MGM, OTCQB: MGMLF; Frankfurt: M3G) veröffentlicht weitere Bohrergebnisse aus den Nika Zones im NW Gap Area (Lückenbereich) zwischen den Ressourcenzonen Douay West, Porphyry und NE. Die Bohrung DO-18-218 lieferte 50m mit 1,77 g/t Au (nicht gedeckelt) ab 297m Bohrtiefe (geschätzte wahre vertikale Tiefe von 200m).- Die Erweiterung der vererzten Zone gegen die Fallrichtung bleibt zur Oberfläche zu offen.- Der 50m lange Abschnitt zeigt eine ausgezeichnete Kontinuität mit einigen internen niedrig-haltigen Proben und mehr als der doppelten Mächtigkeit und des doppelten Gehalts, der laut der früheren Interpretation des Gittermodells erwartet wurde.- Dieses Gittermodell wurde aufgrund der unzureichenden Bohrlochdichte nicht in die auf die Tagebaugrube beschränkte Ressourcenschätzung der Micon im Jahr 2018 aufgenommen. Folglich repräsentiert dies potenzielle Erweiterungen der bestehenden Ressourcenbasis.Maple Golds President unf CEO, Matthew Hornor, sagte: Wir sind mit den frühzeitigen Ergebnissen der Bohrkampagne 2018 sehr zufrieden. Die Abgrenzung der neuen Nika Zones und der zusätzliche Erfolg, den wir im NW Gap Area hatten, besitzt das Potenzial unsere Ressourcenbasis beachtlich zu erhöhen und bringt uns einen Schritt näher, einige der Zonen in diesem großen mit Intrusionen in Zusammenhang stehenden Goldsystem zu verbinden.*Berichtet am 23. April 2018. Alle angegebenen Abschnitte sind Bohrlängen, die laut Schätzungen ungefähr 90% der wahren Mächtigkeit entsprechen. Koordinaten sind NAD83 Zone 17N. Alle Analysen wurden von ALS Laboratories mittels AU-ICP21 durchgeführt, d. h. Analyse einer Probeneinwaage von 30 Gramm durch Brandprobe mit anschließender ICP-Analyse. Proben über Grenzwert (>10g/t Au) Analyse mit AU-GRA21, d. h. gravimetrische Amalyse einer Probeneinwaage von 30 Gramm.Zusätzlich zu DO-18-218 erhielt Maple Gold die Ergebnisse für DO-18-214, die 9,5m mit 1,01 g/t Au in der NW Zone durchteufte. Dieser Abschnitt ist kein Teil eines bestehenden Gittermodells und folglich repräsentiert er ebenfalls eine neue Zone. Eine vollständige Tabelle (Tabelle 2) fasst alle bis dato aus den Bohrungen in der NW Zone, Gap Area und Nika Zones erhaltenen Bohrergebnisse zusammen und findet sich im Anhang dieser Pressemitteilung.http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/43377/May 14 2018_DE - NR - Maple Gold Extends Nika Gold Zones with additional drill results from NW Gap Area - Final.001.pngAbbildung 1: DO-18-218 auf Sektion 705200EDie Konfiguration der neuen Abschnitte aus DO-18-218, die an dieser Stelle berichtet werden sowie die früher berichteten Abschnitte der Bohrungen DO-18-217 und -218 (siehe Pressemitteilung vom 23. April 2018) steht im Einklang mit einer Reihe subparalleler vererzter Zonen mit einem allgemeinen NW-SO-Trend, der zu unserem sich entwickelnden tektonischen Modell von Lagerstättengröße passt, das zwei kontrollierende Verwerfungszonen innerhalb des Ressourcengebiets einschließt, die Verwerfungszone East/West Casa Berardi und die Verwerfungszone NW/SE Douay.Diese vererzte Zone wird vom Ende der historischen Bohrung DO-13-131, die 100m weiter östlich angesetzt wurde, projiziert. Diese Bohrung durchteufte 12m mit 0,65 g/t Au. Die Kontinuität des Abschnitts der Bohrung DO-13-131 in Fallrichtung wurde durch Bohrung DO-18-241 überprüft (Analysenergebnisse stehen noch aus). Abbildung 2 unten hebt die Karte mit den Bohrstellen im NW Gap Area hervor. Die neuen Nika Zones sind markiert.http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/43377/May 14 2018_DE - NR - Maple Gold Extends Nika Gold Zones with additional drill results from NW Gap Area - Final.002.pngAbbildung 2: Karte mit den Bohrstellen hebt die neuen Nika Zones und umliegendes NW Gap Area hervor.Die signifikante Verdickung der vererzten Zone in DO-18-217 (siehe Pressemitteilung vom 23. April 2018) scheint sich am Kreuzungspunkt der Strukturen East/West und NW/SE ausgebildet zu haben. Die neue Interpretation erlaubt ebenfalls die Integration anderer höhergradiger Abschnitte in zusammenhängendere Zonen. Zum Beispiel, DO-11-57 (1,18 g/t über 24m einschließlich 3,5 g/t Au über 6m), die hochgradige Blöcke (>2,5 g/t Au) außerhalb der auf die Tagebaugrube beschränkte Ressource (Micon 2018) generierte, bildet möglicherweise den Teil einer NW-SO verlaufenden vererzten Zone statt einer laut früherer Interpretation nicht durchgängigen EW-Zone. Die vererzten Zonen im NW Gap Area einschließlich der Nika Zones liegen außerhalb der Grenzen der aktuellen auf die Tagebaugrube beschränkte Ressource (Micon 2018) (siehe Abbildung 2).Das Unternehmen ist weiterhin sehr ermutigt durch die frühzeitigen Ergebnisse der Winterbohrkampagne 2018 und freut sich auf die endgültigen Ergebnisse aus dem NW Gap Area. Zur Ansicht der Bohrkernfotos aus DO-18-218 siehe unten. Für weitere Bilder besuchen Sie bitte die Webseite des Unternehmens.http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/43377/May 14 2018_DE - NR - Maple Gold Extends Nika Gold Zones with additional drill results from NW Gap Area - Final.003.jpegBohrkernfoto 1: (DO-18-218) stark zerklüfteter rosafarbener bis roter Syenit mit reichlich feinen Pyrit-Stringers (Äderchen) und Einsprengungen.Bohrkernfoto 2: (DO-18-218) stark zerklüfteter rosafarbener Syenit mit Netzwerk von mit Pyrit und/oder Fluorit gefüllten Rissen mit serizitischen Höfen. Bohrkerndurchmesser ist 47mm.http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/43377/May 14 2018_DE - NR - Maple Gold Extends Nika Gold Zones with additional drill results from NW Gap Area - Final.004.jpeg* die obigen Abschnittslängen sind Bohrkernlängen. Die wahren Mächtigkeiten werden auf ungefähr 90% der Bohrkernlängen geschätzt.Der wissenschaftliche und technische Inhalt dieser Pressmitteilung wurde von unter der Aufsicht von Fred Speidel, M.Sc., P.Geo., Vice President Exploration von Maple Gold geprüft und zusammengestellt. Herr Speidel ist gemäß National Instrument 43-101 Standards of Disclosure for Mineral Projects eine qualifizierte Person. Herr Speidel hat die Daten hinsichtlich der Explorationsinformation in dieser Pressemitteilung bestätigt aufgrund seiner direkten Beteiligung an den Arbeiten.Maple Gold implementiert strikte Qualitätssicherungs- und Qualitätskontrollprotokolle auf Douay, die die Planung und die Platzierung der Bohrungen im Gelände, das Niederbringen der Bohrungen und das Ausbringen der Bohrkerne (NQ-Durchmesser), die Vermessung der Bohrlöcher, den Transport der Bohrkerne zum Douay-Camp, das Protokollieren der Bohrkerne durch qualifizierte Mitarbeiter, das Sammeln und Verpacken der Bohrkernproben zur Analyse, den Transport der Bohrkerne vom Bohrgelände zum Analysenlabor, die Probenvorbereitung für die Analyse sowie die Analyse, die Aufzeichnung und die endgültige statistische Überprüfung der Ergebnisse abdecken. Für eine vollständige Beschreibung der Protokolle besuchen Sie bitte die QA/QC-Seite auf der Webseite des Unternehmens unter http://maplegoldmines.com/index.php/en/projects/qa-qc-qp-statement.Maple Gold ist ein kapitalkräftiges Goldexplorationsunternehmen, das sich auf die Weiterentwicklung eines ausgedehnten Goldprojekts in einer der weltweit besten Bergbaurechtssprechungenkonzentriert. Das unternehmenseigene Goldprojekt Douay umfasst eine Gesamtfläche von 370 km² und liegt in der Deformationszone Casa Berardi, die sich im ertragreichen Grünsteingürtel Abitibi im Norden der kanadischen Provinz Quebec befindet. Für dieses Projekt wurde bereits eine Goldressource ermittelt und die Vererzung ist nach wie vor in mehreren Richtungen offen. In diesem ertragreichen Bergbaugebiet gibt es hervorragende Infrastruktureinrichtungen und mehrere große aktive Bergwerke. Maple Gold beendet derzeit eine signifikante Winterbohrkampagne, um die bekannten Ressourcengebiete zu erweitern und neu entdeckte Ziele innerhalb der Liegenschaft des Unternehmens zu überprüfen, die sich über eine Streichlänge von 55 km entlang der Deformationszone Casa Berardi erstreckt. Weitere Informationen finden Sie unterwww.maplegoldmines.com.FÜR Maple Gold Mines Ltd. Matthew HornorB. Die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse könnten sich erheblich von den Erwartungen und Prognosen des Unternehmens unterscheiden. Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass zukunftsgerichtete Aussagen eine Reihe von Risiken und Unsicherheiten beinhalten. Die Leser werden daher darauf hingewiesen, dass sie sich nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen sollten. Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, beschränken sich jedoch nicht auf Aussagen im Hinblick auf die Mineralressourcenschätzung, wie etwa auch Aussagen über die enthaltenen Unzen, den optimalen Cut-off-Gehalt und den durchschnittlichen Goldgehalt sowie Aussagen über die bevorstehenden Explorationsprogramme. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf bestimmten Schätzungen, Erwartungen, Analysen und Meinungen, die das Management zum Zeitpunkt der Äußerung solcher Aussagen für angemessen hält, oder die in bestimmten Fällen auch auf der fachlichen Meinung von Dritten. Solche zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und sonstigen Faktoren, die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Ereignisse, Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge erheblich von den zukünftigen Ereignissen, Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder indirekt genannt wurden. 