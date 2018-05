First Cobalt erweitert Überprüfung des Abraummaterial

TORONTO, 15. Mai 2018 - First Cobalt Corp. (TSX-V: FCC, ASX: FCC, OTCQX: FTSSF) (the Company) freut sich, die erweiterte Prüfung des Abraummaterials und Eingliederung des Abraummaterials Dritter aus dem Canadian Cobalt Camp bekanntgeben zu können. Diese erweiterte Prüfung ist dazu bestimmt, Verarbeitungsweisen unter Einsatz der Mühle und des Raffineriekomplexes von First Cobalt zu bewerten. First Cobalt und Cobalt Power Group Inc. (TSX-V: CPO; OTC Pink: CBBWF) werden bei der Prüfung des Haldenmaterials in der Liegenschaft von Cobalt Power zusammenarbeiten, um die Tauglichkeit als potenziellen Rohstoff festzustellen.Wir freuen uns, unsere Kenntnisse mit Cobalt Power bei der Durchführung eines Stichprobenprogramms zum Haldenmaterial aus vergangenen Abbauaktivitäten teilen zu können. Die First Cobalt-Raffinerie ist die erste genehmigte Kobaltraffinerie Nordamerikas mit der Eignung, Batteriematerialien zu produzieren und wir begrüßen die Möglichkeit, mit unseren Nachbarn im Camp gemeinsam daraufhin zu arbeiten, um unsere Zeitplanung bis zur potenziellen Produktion zu beschleunigen.First Cobalt gab 2017 ein erweitertes Stichprobenprogramm zu mehreren ehemaligen Abbauaktivitäten im Cobalt Camp bekannt (siehe Pressemeldung vom 15. November 2017). Dieses umfassende Stichprobenprogramm dient dem Einblick in die Verteilung von Kobalt, Silber, Nickel und Kupfer im Abraummaterial aus ehemaligen Abbauaktivitäten. Das Unternehmen hat zugestimmt, die Vorergebnisse und angewendeten Methoden mit Cobalt Power zwecks Ausarbeitung eines Stichprobenprogramms zum Haldenmaterial innerhalb ihrer Liegenschaften zu teilen. Ziel ist die Identifizierung der zukünftigen Speisung für die Verarbeitung durch den Einsatz der Mühlenausstattung und der ersten First Cobalt-Raffinerie.Beim Abraummaterial handelt es sich um das Minengestein, das während des Abbaubetriebs durch Sprengungen gebrochen wurde (Abbildung 1). Die meisten der historischen Minen im Cobalt Camp waren strikte Untertagebetriebe; das Abräummaterial wurde nicht berücksichtigt und hohe Anteile an Silbererz blieben unbeachtet als unwirtschaftliches Abfallgestein auf der Oberfläche zurück. First Cobalt hat zahlreiche hochgradige Kobalt- und andere Basismetallproben aus bestimmten Stichprobenprogrammen in der Nähe ehemaliger Abbaustellen gemeldet, die bis zu 3,9% Kobaltgehalt, 1,63% Zink und bis zu 4.990 g/t Silber aus den Juno- und Drummond-Minen enthalten (siehe Pressemitteilungen vom 26. Oktober 2017 und 4. Dezember 2017) sowie hohe Kobaltanteile in Bruch- und Streumaterial mit einem Kobaltgehalt von 3,76% in der nahen Bellellen-Mine (siehe Pressemeldung vom 28. September 2017).http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/43387/05_15_2018_ PR_-_FCC_CPO_Muck_FINAL_ger-DEprcom.001.jpegAbbildung 1 Abräummaterial in der Keeley-MineFirst Cobalt ist die einzige genehmigte Kobaltraffinerie Nordamerikas für die Herstellung von Batteriematerialien. Das Werk ist eine hydrometallurgische Kobalt-Silber-Nickel-Raffinerie und befindet sich ungefähr fünf Kilometer östlich von Cobalt, Ontario. Das Werk liegt in einer 40 Morgen großen Liegenschaft und kann bis auf 120 Morgen erweitert werden. Das Werk verfügt über alle Genehmigungen für die Verarbeitung von Material mit hohem Arsengehalt, wie im Canadian Cobalt Camp, im Idaho Cobalt Belt und anderen Gebieten Nordamerikas.Das Fließbild und der Zeitrahmen für den zukünftigen Neustart der Raffinerie bilden den Schwerpunkt einer kürzlich bekanntgegebenen einvernehmlichen Fusion mit US Cobalt Inc. (TSX-V: USCO, OTCQB: USCFF) (siehe Pressemeldungen vom 19. April 2018 und 14. März 2018). Primärer Anlagenwert von US Cobalt ist das Iron Creek-Kobaltprojekt in Idaho, mit einem historischen Mineralvorkommen in Höhe von (nicht konform mit NI 43-101) schätzungsweise 1,3 Millionen Tonnen mit 0,59% Kobalt und 0,3% Kupfer. Kürzlich wurde ein 10.700 Meter tiefes Bohrprogramm in Iron Creek fertiggestellt, um diese historische Schätzung zu bestätigen; eine aktuelle Schätzung zu den Mineralressourcen wird im Laufe dieses Jahres erwartet. Die Aktionäre von US Cobalt werden am 17. Mai 2018 zu der vorgeschlagenen Transaktion abstimmen.Peter Campbell, P.Eng., ist der qualifizierte Sachverständige im Sinne von NI 43-101, welcher den Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt hat. Hr. Campbell ist ebenfalls ein Sachverständiger (gem. Definition von Competent Person im JORC Code, Ausgabe 2012) und praktizierendes Mitglied der Association of Professional Engineers of Ontario (eine anerkannte Berufsvereinigung hinsichtlich der Notierungsvorschriften der ASX). Hr. Campbell ist Vollzeit-Angestellter und Vice President, Business Development bei First Cobalt. Als Sachverständiger gemäß der Definition im JORC-Code verfügt er über ausreichende Erfahrungen, die für die Qualifizierung hinsichtlich der zu übernehmenden Tätigkeit erforderlich sind.First Cobalt ist bestrebt, das größte reine Kobaltexplorations- und -erschließungsunternehmen der Welt zu werden. Das Unternehmen kontrolliert über 10.000 Hektar an vielversprechendem Land, das über 50 historische Minen sowie Mineralverarbeitungseinrichtungen im Cobalt Camp (Ontario, Kanada) umfasst. Die Raffinerie von First Cobalt ist die einzige zugelassene Einrichtung in Nordamerika, die in der Lage ist, Kobalt-Batteriematerialien zu produzieren.First Cobalt ist bestrebt, mittels neuer Entdeckungs-, Mineralverarbeitungs- und Wachstumsmöglichkeiten einen Aktionärswert zu schaffen, wobei das Hauptaugenmerk auf Nordamerika gerichtet ist.Für First Cobalt Corp. 