Entwicklungen der US-Staatsanleihen im März 2018

Quelle: U.S. Department of the Treasury

Wie aus den aktuell veröffentlichten Daten des US-Finanzministeriums hervorgeht, stockte China im März 2018 erneut seinen Bestand an US-Staatsanleihen auf. Diese Strategie verfolgt das Land nun schon seit Januar dieses Jahres.Den Zahlen zufolge erhöhte China den Wert der gehaltenen Staatsanleihen um 11 Mrd. US-Dollar auf insgesamt 1.187,7 Mrd. US-Dollar. Damit ist das Land weiterhin wie seit Juni des vergangenen Jahres der größte ausländische Gläubiger der Vereinigten Staaten. Auf dem zweiten Platz befindet sich noch immer Japan, das US-Treasuries im Wert von 1.043,5 Mrd. US-Dollar besitzt. Dies stellt einen erneuten Rückgang von 16 Mrd. US-Dollar dar.Sowohl Irland als auch Brasilien, jeweils dritt- und viertplatzierte Gläubiger, bauten ihren Bestand an US-Staatsanleihen im März 2018 aus. Deren Steigerungen beliefen sich auf jeweils 3,0 Mrd. US-Dollar und 13,1 Mrd. US-Dollar.Insgesamt betrug die Auslandsverschuldung der Vereinigten Staaten zum 31. März dieses Jahres 6.294 Mrd. US-Dollar.© Redaktion GoldSeiten.de