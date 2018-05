Infografik: Kupfer - Treiber der grünen Revolution

Wie uns eine Grafik auf Visual Capitalist zeigt, ist Kupfer seit 10.000 Jahren als "das erste Metall des Menschen" bekannt und besitzt eine Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten.Die Nachfrage nach dem roten Metall wurde jedoch erst nach der Entdeckung der elektromagnetischen Induktion 1831 durch Michael Faraday wirklich beliebt. Da die Welt mehr und mehr Elektrizität verwendete, wurde Kupfer zum leitfähigen Metall der Wahl.Nun ist es mittlerweile so, dass erneuerbare Energiesysteme fünfmal so viel Kupfer verschlingen als konventionelle Stromerzeugungssysteme. Und das macht das Metall zu einem wesentlichen Bestandteil für jeden erfolgreichen Übergang von fossilen Brennstoffen zu alternativen Energien.Des Weiteren wird in etwa dreimal so viel Kupfer für elektrische als für konventionelle Fahrzeuge verwendet. Das alleine könnte eine neue Hauptquelle der Kupfernachfrage schaffen.Letztlich mag es erstaunlich sein, dass ein Metall, das im Vergleich zu Gold und Silber relativ unscheinbar ist, unseren Alltag in derlei Hinsicht bereichert und mittlerweile unabdingbar geworden ist.© Redaktion GoldSeiten.de