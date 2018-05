Kasachstan: Anstieg der Edelmetallförderung im April

In den kasachischen Minen erhöhte sich die Produktion von Gold im Silber im April 2018 im Vergleich zum Vormonat. Dies berichtete Reuters kürzlich unter Berufung auf die aktuellen Zahlen des Statistischen Komitees des Landes.Demnach belief sich der Goldausstoß des zentralasiatischen Staates im vierten Monat des Jahres auf rund 4.140 kg, verglichen mit 3.920 kg im März. Dies entsprach einem Plus von 5,7%. Auch gegenüber dem Vorjahr konnte die Goldproduktion gesteigert werden und lag dem Artikel zufolge 8,7% über der Produktion im April 2017.Die Fördermenge im Silberbergbau stieg im April gegenüber dem März ebenfalls leicht an und erhöhte sich um 1,6% auf rund 91.400 kg. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ist sie damit praktisch unverändert.Zudem meldete das Statistische Komitee verglichen mit April 2017 einen Anstieg der Produktion von raffiniertem Blei (+3,5%) und Zinkkonzentrat (+10,1%). Rückläufig war die Produktion dagegen bei Kupfer (-8,1%), Feinzink (29,2%), Aluminium (-3,1%), Rohstahl (-8,2%) und Bleikonzentrat (-22,2%).© Redaktion GoldSeiten.de