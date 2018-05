Spitfire Materials startet großes neues expansives Bohrprogramm bei Aphrodite

- Weitere 6.000 m sollen im Rahmen eines Diamantbohrprogrammes, welches nächste Woche beginnen soll, gebohrt werden und auf das neu definierte Explorationsziel zwischen 150 und 500 m Tiefe innerhalb der Erzgänge Alpha und Phi abzielen16. Mai 2018 - Spitfire Materials Ltd. - Wichtigste Punkte:- Ein Explorationsziel von 3,9Mt bis 4,7Mt mit 4g/t bis 6g/t, das zwischen 500.000oz und 900.000oz * umfasst, wurde zwischen einer vertikalen Tiefe von 150m und 500m in den Erzgängen Alpha und Phi des Goldprojektes Aphrodite, 65km nördlich von Kalgoorlie, geschätzt.* Die potenziellen Mengen und Gehalte des Explorationsziels sind konzeptioneller Natur und es gab bisher keine ausreichende Exploration, um eine Mineralressource zu definieren. Es ist nicht sicher, ob eine weitere Exploration zu einer Mineralressourcenschätzung führen wird.- Dieses Explorationsziel ist zusätzlich zu der aktuellen angezeigten und abgeleiteten JORC-Ressource für das Aphrodite Gold Projekt mit 13,1 Mio. t mit 3g/t Au das somit 1,261 Mio. Unzen Gold ergibt (siehe ASX Release 25. Januar 2018).- Weitere ausgedehnte Diamantbohrungen zur Umwandlung des neuen Explorationsziels sollen Ende Mai beginnen, um die neu identifizierten Ziele zur Erweiterung der unterirdischen abgeleiteten Ressource (1,4 Mio. t mit 7,5 g/t Au für 332.000 oz) aus dem neuen geologischen Modell zu nutzen.- Die Ergebnisse der verbleibenden neun Bohrlöcher des kürzlich abgeschlossenen 6.149 m umfassenden Diamantbohrprogramms werden in den nächsten zwei bis drei Wochen erwartet.- Angesichts des gestiegenen Investoreninteresses an Manganprojekten hat Spitfire auch mit der Überprüfung seines South Woodie Woodie Mangan-Projekts begonnen, dessen Bohrungen für das dritte Quartal 2018 geplant sind, um die bestehende JORC 2004-konforme Mineralressource weiter zu bewerten.Bitte rufen Sie den folgenden Link auf, um die ganze englischsprachige Pressemitteilung, einschließlich Tabellen und Grafiken, zu sehen: https://www.asx.com.au/asxpdf/20180516/pdf/43v2d426xr7s26.pdfDas Goldprojekt Aphrodite liegt 65 km nördlich von Kalgoorlie in den Eastern Goldfields von Westaustralien und hat eine lange Geschichte der Exploration und Ressourcenschätzungen, die von seiner Entdeckung bis Mitte der 1990er-Jahre von mehreren Parteien vorgenommen wurden.Die Lagerstätte Aphrodite umfasst fünf aneinander angrenzende Bergbaukonzessionen, die zu 100 % im Eigentum von Aphrodite stehen. Allen fünf Konzessionen wurde eine Laufzeit von 21 Jahren eingeräumt, wobei das früheste Ablaufdatum im Jahr 2028 liegt.Die Mineralisierung von Aphrodite mit einer aktuellen Mineralressourcenschätzung liegt in der Formation Kalgoorlie des Yilgarn-Kratons und in der tektonischen Zone Bardon - einer High-Strain-Zone in suprakrustalem Gestein, die sich ca. 120 km nördlich von Kalgoorlie erstreckt. Die Lagerstätte Aphrodite umfasst eine Reihe von intermediären bis felsischen Porphyren, die in eine Abfolge von Basalten und in epiklastisches Gestein überwiegend vulkanischen Ursprungs intrudiert sind. 