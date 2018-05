Silberpreis nähert sich wieder dem Jahrestief

Silber-Future setzt Konsolidierung fort

Der abgebildete Tageschart des in New York gehandelten Silber-Futures zeigt die Kursentwicklung seit Juli 2017. Jede abgebildete Kerze (Candlestick) stellt die Kursbewegung eines Tages dar, bei einem aktuellen Kurs von 16,42 $ pro Feinunze.Der Silberpreis bewegt sich in den letzten 12 Monaten in einer ausgeprägten Konsolidierung zwischen 15,00 $ und 18,00 $, wie man im Chart sehen kann. Es lassen sich auch die Begrenzungslinien einer großen Dreieck Chartformation einzeichnen. Die Schwankungsbreite hat in den letzten Monaten immer mehr abgenommen.Der Silberpreis notiert aktuell unter der fallenden 20 Tage Durchschnittslinie, die im Chart blau eingezeichnet ist, aktuell bei 16,565 $ notiert und fällt.Das Maitief bei 16,07 $ ist zugleich auch das aktuelle Jahrestief. Mit der Kursschwäche ausgehend vom Maihoch bei 16,865 hat sich das Chartbild wieder deutlich verschlechtert und der Silber-Future nähert sich dem Jahrestief.Der abgebildete Tageschart des Silber-Futures kann als neutral bis verhalten negativ eingeschätzt werden. Es liegt kein eindeutiger Trend vor.​Erst ein Wochenschlußkurs unter der wichtigen 16,00 $ Marke würde das neutrale Chartbild auf negativ drehen. Das Chartbild würde dann auf verhalten positiv drehen, wenn das Maihoch bei 16,865 überschritten werden sollte.© Karsten Kagels