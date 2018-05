David Morgan: Weiterhin 1.450-Dollar-Prognose für Goldpreis

Daniela Cambone von Kitco News sprach mit David Morgan vom The Morgan Report in einem Interview über die aktuellen Entwicklungen des Goldpreises. Laut Morgan habe sich dieser im Verhältnis zu den derzeitigen Bewegungen des Dollarpreises besser entwickelt als erwartet.Er hält auch weiterhin an seiner Preisprognose von 1.450 US-Dollar fest. "Ich werde nicht davon abweichen. Nicht, weil ich richtig liegen möchte, sondern weil es das ist, was meine Analysen mir zeigen", so meinte Morgan dazu.Des Weiteren fügte er hinzu, dass dies aktuell eine ideale Kaufgelegenheit für Investoren bieten würde. Zum derzeitigen Zeitpunkt bevorzuge Morgan jedoch das graue Edelmetall Silber. Der Grund dafür sei das aktuell sehr hohe Gold-Silber-Verhältnis von 80-1.© Redaktion GoldSeiten.de