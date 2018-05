Gold: Nach Verkaufssignal direkt der Rebound?

Der Goldpreis brach am Dienstag unter die wichtige Unterstützung bei 1.301 USD ein und vergab damit die Chance, die Stabilisierungsphase oberhalb der Marke mit einem nachhaltigen Ausbruch über den Widerstand bei 1.325 USD erfolgreich abzuschließen. Mit dem Unterschreiten der Unterseite der Tradingrange der letzten Monate wurde ein übergeordnetes Verkaufssignal generiert und das Edelmetall setzte an die Kreuzunterstützung bei 1.285 USD zurück, die die Bullen bislang verteidigen konnten.Die Käuferseite hat aktuell eine letzte Chance, sich gegen weitere Verluste zu stemmen. Nach der Verteidigung der 1.285 USD-Marke müsste nicht nur die 1.301 USD-Marke zurückerobert werden, sondern auch die kleinere Hürde bei 1.315 USD durchbrochen werden. In diesem Fall wäre der Abverkauf seit 1.325 USD neutralisiert und damit die Chance auf eine Erholung bis 1.325 USD gegeben. Darüber wäre ein Kaufsignal aktiv und ein Anstieg bis 1.341 und 1.366 USD die Folge.Gelingt den Bullen dieses Husarenstück dagegen nicht, dürfte es nach einem bärischen Pullback an die 1.301 USD-Marke zum Bruch der Unterstützung bei 1.285 USD und weiteren Verlusten bis 1.260 - 1.265 USD kommen. Hier könnte der Abwärtstrend der letzten Wochen enden.© Thomas MayQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG