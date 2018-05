Gold- und Devisenreserven Russlands: Rückgang in der 19. Kalenderwoche

Die Zentralbank der Russischen Föderation meldete am gestrigen Donnerstag den Wert ihrer internationalen Währungsreserven, einschließlich der offiziellen Goldbestände, zum 11. Mai 2015.Den Angaben zufolge ist der Wert der Gold- und Devisenreserven in US-Dollar in der vergangenen Woche erneut leicht gesunken. Mit einem Rückgang um 0,7 Milliarden Dollar auf nunmehr 457,7 Milliarden Dollar wurde nun bereits die dritte wöchentliche Abnahme in Folge verzeichnet.Am 4. Mai hatte sich der Wert der russischen Währungsreserven noch auf 458,4 Milliarden Dollar belaufen. Zu Jahresbeginn waren sie mit 432,6 Milliarden Dollar jedoch deutlich niedriger als aktuell.Nähere Informationen finden Sie auf der Webseite der russischen Zentralbank: www.cbr.ru © Redaktion GoldSeiten.de