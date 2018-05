Aurania Resources Ltd. notiert an der Frankfurter Wertpapierbörse

Toronto, 17. Mai 2018 - Aurania Resources Ltd. (TSX-V: ARU) (Aurania oder das Unternehmen) freut sich, die Notierung an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Börsenkürzel 20Q bekannt zu geben. Nach New York (NYSE) und NASDAQ liegt die Frankfurter Wertpapierbörse in puncto Handelsvolumen weltweit an dritter Stelle. Die Notierung in Frankfurt wird europäischen und anderen internationalen Anlegern einen umfassenderen Zugang zu Aurania ermöglichen.Das Unternehmen ist auch dabei, eine Notierung am OTCQB Venture Market in den Vereinigten Staaten zu beantragen. Ein Upgrade vom standardmäßigen Grey-Sheets-Markt zum OTCQB-Markt bietet Anlegern Zugang zu den aktuellsten Informationen und reduziert gleichzeitig die Handelslimits und -beschränkungen, denen Unternehmen häufig durch den Handel am Grey-Sheets-Markt ausgesetzt sind. Der OTCQB ist von der U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) als etablierter öffentlicher Markt anerkannt. Ein OTCQB-Listing ermöglicht es Brokern, ein Wertpapier leichter zu quotieren und zu handeln.Aurania hat einen weiteren Schritt unternommen, um seine internationale Bekanntheit zu erhöhen und Investitionen durch globale Anleger in das Unternehmen zu erleichtern. Die Frankfurter Wertpapierbörse macht über 90 % des Volumens aller deutschen Börsen aus und eine Notierung sollte unseren Investorenkreis erweitern, sagte Dr. Keith Barron, Chairman und CEO von Aurania. Darüber hinaus sollte ein OTCQB-Listing, das wir derzeit beantragen, sicherstellen, dass US-Investoren Zugang zu den denselben hochwertigen Informationen haben, die auch den Anlegern, die an der TSX-V handeln, zur Verfügung stehen. Die Notierung am OTCQB Notierung sollte die Volatilität verringern, die wir in den letzten Tagen am Grey-Sheets-Markt beobachten haben.Die von der Deutschen Börse betriebene Frankfurter Wertpapierbörse verfügt über mehr als 250 internationale Handelsinstitute und mehr als 4.500 Händler. Die Anleger, die direkt an die Frankfurter Wertpapierbörse angeschlossen sind, repräsentieren 35 % des weltweiten Investitionskapitals.Aurania ist ein Junior-Explorationsunternehmen, das sich mit der Identifizierung, Bewertung, Akquisition und Exploration von Mineralkonzessionen mit einem besonderen Fokus auf Edelmetallen und Kupfer beschäftigt. Sein Vorzeigeprojekt, das Projekt Lost Cities - Cutucu, befindet sich im Jurassic Metallogenic Belt in den östlichen Ausläufern der Anden in Südost-Ecuador.Informationen über Aurania und die technischen Berichte erhalten Sie unter www.aurania.com und www.sedar.com sowie auf Facebook unter https://www.facebook.com/auranialtd/, auf Twitter unter https://twitter.com/auranialtd und auf LinkedIn unter https://www.linkedin.com/company/aurania-resources-ltd-.Dr. Richard Spencer, President(416) 367-3200richard.spencer@aurania.comCarolyn Muir, Manager, Investor ServicesAurania Resources Ltd.(416) 367-3200carolyn.muir@aurania.comIn Europa:Swiss Resource Capital AGJochen Staigerinfo@resource-capital.chwww.resource-capital.chDie TSX-V und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX-V als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!