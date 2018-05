Silber: Gelingt der Turnaround?

Seit dem Ende einer steilen Kaufwelle Ende Januar fiel der Silberpreis an die Unterstützungszone um 16,26 USD zurück. Die Marke wurde zwar regelmäßig unterschritten, doch kurz vor der Haltemarke bei 16,01 USD kamen in den vergangenen Wochen verlässlich die Käufer in den Wert zurück.So auch Anfang Mai, als das Edelmetall nach einem scharfen Anstieg an der Hürde bei 17,23 USD gescheitert war. Ausgehend von 16,01 USD versuchen die Bullen aktuell den Wert in einer sich dreiecksförmig zuspitzenden Konsolidierung über der 16,23 USD-Marke zu halten und sich damit die Chance auf eine Trendwende zu erarbeiten.Der kurzfristige Abwärtstrend ist bei Silber weiter intakt. Dennoch könnte der Wert jetzt bei einem Anstieg über 16,60 USD eine kurze Erholung bis 16,85 und 16,96 USD starten, ehe die Bären dort erneut zuschlagen und den Abwärtstrend fortsetzen dürften. Wird die 16,96 USD-Marke dagegen direkt oder nach einer weiteren Korrektur an die 16,23 USD-Marke überschritten, wäre ein Kaufsignal generiert, dem ein dynamischer Anstieg bis 17,23 und 17,75 USD folgen dürfte.Setzt der Silberpreis hingegen unter 16,26 USD zurück, könnte nur noch die 16,01 USD-Marke einen Abverkauf bis 15,59 USD aufhalten.© Thomas MayQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG