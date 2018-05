Warum Diversifikation ein Edelmetallportfolio stärker macht

Edelmetalle wie Gold, Silber und Platin haben einige Gemeinsamkeiten, so schreibt der Visual Capitalist . Oftmals sind sie schwer, beständig, formbar, aber ebenso selten. Das ist einer der Gründe, warum Investoren diesen Vermögenswerten seit Jahrhunderten als Wertanlagen vertrauen. Jedoch unterscheidet sich jedes dieser Metalle in seiner Angebots- und Nachfragedynamik sowie im Preismuster.Mithilfe einer von Neptune-GBX zur Verfügung gestellten Grafik wird jedes dieser Edelmetalle hervorgehoben.Gold wird beispielsweise hauptsächlich als Investition erworben, also als Wertanlage. Der Goldpreis ist jedoch extrem anfällig für Ereignisse an den Finanzmärkten. Das Goldangebot ist breitgefächert und weltweit zugänglich. Die Zentralbanken befinden sich im Übrigen im Besitz von Goldbeständen im Wert von 1,3 Billionen Dollar.Silber hat seinen Hauptnutzen ebenfalls als Investition, wird jedoch auch in der Industrie verwendet und ist deshalb ein einzigartiges "Hybridmetall". Auch das Angebot des grauen Edelmetalls ist breit gefächert und weltweit zugänglich. Interessanterweise besitzt Silber eine bessere Leitfähigkeit als Kupfer und wird deshalb sogar in der Photovoltaikindustrie verwendet.Zwei Hauptverwendungszwecke hat auch Platin. Es dient zur Investition, findet aber auch in der Industrie Anwendung. Man verwendet es beispielsweise in katalytischen Umwandlern. Die Nachfrage stammt jedoch auch aus den Schmuck- und Investmentsektoren. Das Platinangebot ist anders als bei Gold und Silber auf bestimmte Regionen konzentriert und schwankend. Es gibt dabei drei wesentliche Quellgebiete: Südafrika, Russland und Zimbabwe.Palladium ist ein reines Industriemetall und dessen Nachfrage stammt zu 80% von katalytischen Umwandlern. Ebenso wie Platin ist dessen Angebot auf bestimmte Regionen konzentriert und ebenso schwankend. Ähnlich wie Platin gibt es oftmals Probleme innerhalb der Lieferkette, was wiederum bedeutet, dass das Angebot die Preisentwicklungen des Metalls beeinflussen kann.Wie reduziert man die Volatilität der Edelmetallinvestitionen, wenn man gleichzeitig die dadurch generierten Umsätze steigern möchte? Die Antwort ist: Diversifikation.Das Diversifizieren eines Portfolios bringt drei entscheidende Vorteile mit sich:• Die Risikoreduzierung: Nicht alle Eier liegen im selben Korb und alle Preise können sich unterschiedlich entwickeln.• Die Kapitalerhaltung: Durch das Investieren in verschiedene Anlagen schützt man sich vor wesentlichen Rückgängen eines Vermögenswertes.• Die Renditengenerierung: Das Portfolio kann sowohl zu Zeiten von Boom als auch zu Zeiten von Bust wachsen.© Redaktion GoldSeiten.de