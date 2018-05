Royal Mint stellt Goldmünze "Two Dragons" vor

Die britische Prägestätte Royal Mint hat gestern die Anlagemünze "Two Dragons", die bereits als Silbermünze verfügbar ist, auch in einer streng limitierten Goldversion zu 1 Unze und mit einem Feingehalt von 99,99% präsentiert.Auf der Münze sind zwei Drachen zu sehen, einer im asiatischen und einer im europäischen Stil dargestellt. Das besondere Design symbolisiert die beiden unterschiedlichen Kulturen, zwischen denen die Royal Mint - eine 1.100 Jahre alte Institution mit Sitz in Wales - durch ihren Erfolg auf dem asiatischen Bullionmarkt eine Brücke schlägt.Der Drache zählt weltweit zu den bekanntesten mythischen Kreaturen und taucht in zahlreichen Legenden und Erzählungen auf. In Wales ist das furchteinflößende Geschöpf schon seit Jahrhunderten ein Nationalsymbol, während der Drache in der chinesischen Mythologie der Herrscher über die Elemente ist und zudem Macht und Stärke verkörpert.Das Motiv wurde von dem auf Heraldik und Kalligraphie spezialisierten Künstler Timothy Noad entworfen, der als solcher von der zuständigen Heraldikbehörde der Vereinigten Königreichs offiziell anerkannt ist.Auf der anderen Seite der Münze ist das von Jody Clark geschaffene Portrait von Queen Elisabeth II zu sehen. Zudem ist hier der Nennwert von 100 £ angegeben.Die Goldmünze "Two Dragons" wurde in einer Auflage von nur 5.000 Stück geprägt und ist bei ausgewählten Münzhändlern weltweit erhältlich.© Redaktion GoldSeiten.de