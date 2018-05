ABN Amro: Goldpreisschwäche wird sich fortsetzen

Die Marktexperten der niederländischen Bank ABN Amro erwarten vorerst einen weiteren Rückgang des Goldpreises. Wie die Chefanalystin für den Edelmetallsektor, Georgette Boele in einem heute veröffentlichten Bericht schreibt, stellen der stärkere US-Dollar und die höheren nominellen und realen Renditen der 10-jährigen US-Staatsanleihen derzeit ein sehr negatives Umfeld für Gold dar.In den kommenden Wochen und Monaten sei daher mit einem weiteren Rückgang des Goldkurses zu rechnen. "Es ist wahrscheinlich, dass der Goldpreis unter 1.275 USD je Unze fällt und die 1.250-USD-Linie in diesem Jahr testet, bevor sich der Kurs wieder stabilisiert", schreibt Boele.Die Analysten erwarten zudem, dass die Rendite der 10-Jahres-Treasuries bis Jahresende auf 3,2% steigt und die US-Notenbank den Leitzins in diesem Jahr noch um insgesamt 75 Basispunkte anhebt. Dies werden den Abwärtsdruck auf Gold vorerst aufrechterhalten. Auch der US-Dollar könnte kurzfristig noch leichte Kursgewinne verbuchen.Die ABN Amro prognostiziert daher einen Goldpreis von 1.275 USD zum Ende des ersten Halbjahres 2018, so wie einen Preis von 1.250 USD zum Ende des dritten und vierten Quartals. Die Bank weist jedoch auch darauf hin, dass jeder Rückgang des Kurses unter 1.250 USD für Investoren eine Gelegenheit bietet, sich für Kursgewinne im kommenden Jahr zu positionieren.© Redaktion GoldSeiten.de