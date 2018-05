Brieffreundschaft mit Mr. Gold!

Neben meiner Tätigkeit als Analyst und der Einführung unseres neuen Marktes dem US Index Dow Jones, welcher am Wochenende erscheint, habe ich, seit ca. 3 Wochen eine kleine Nebenbeschäftigung.Mit Mitte dreißig eine Seltenheit. Das erheiternde Vergnügen einer Brieffreundschaft. Von meiner Seite an sich weder gewollt noch forciert, aber dann doch mit Leidenschaft weitergeführt. Aktuell ist es leider still geworden auf der anderen Seite, gewisse Marktgeschehnisse haben meinen Brieffreund verstummen lassen.Das Ganze fing so an: Ein recht bekannter Analyst den sicher 80% der Leserschaft kennt und der sich gerne regelmäßig und euphorisch zum Gold und Silbermarkt äußert meinte er müsse in die Offensive gehen.So weit so gut. Der Herr, mein Brieffreund schrieb mich einen Tag nachdem wir vor Wochen unsere gelben Zielbereiche im Chart vermerkt hatten an und forderte mich zu einer Wette auf.Der Markt sei so bullisch, ein Ausbruch daher schon längst überfällig. Mit unserer Warnung noch mit Käufen zu warten und einen Zielbereich deutlich unter dem damaligen Kursstand zu setzen, hätten wir einen großen Fehler begangen.Er wettete also mit mir, das wir voll ins Fettnäpfchen treten würden, da es Irrsinn sei in diesem Marktumfeld nochmals auf einen Abverkauf zu setzen. Wenn dieser also nicht käme, der Markt direkt durchstarten würde, hätten unsere Abonnenten auf unsere Empfehlung hin noch nicht gekauft und würden somit dem Markt hinterherrennen und wir wie die Deppen dastehen.Immer wieder Sticheleien, "dieses Mal werden Sie voll daneben liegen" und es sah ja kurz so aus, Gold drehte vor dem direkten eintauchen in die Box nochmals über 1320 wie Chart zu sehen und dann, Peng!Hätte er theoretisch recht behalten können, ja natürlich! Spekulation ist eine Kalkulation von Risiken und Wahrscheinlichkeiten.Die Frage ist nur aus welchen Parametern ich meine Wahrscheinlichkeiten berechne. Wer immer noch glaubt ein Donald Trump, die aktuelle Weltlage, oder gar, die Gold und Silber Nachfrage bestimmen die Preisbildung des Marktes, der tappt im dunkeln und der wird das auch in Zukunft tun.Wenn ich den Satz, "die fundamentalen Daten sprechen für einen Preisanstieg der Metalle" nur höre, weiß ich bereits das der Begriff “Experte“ für die jeweilige Person als reine Satire gedacht ist.Seit Jahren, eigentlich seit 2011 wird Ihnen, dem Anleger non stop erzählt, die Preise müssten bereits auf Höhe des Mount Everest angekommen sein, wenn es nach den Fundamentalen Daten geht.Wie konnten wir bitte vor drei, zwei oder einer Woche wissen, welche fundamentalen Daten den Gold, Silber und den GLD Preis dazu verleiten lassen mit einem Absacker direkt in unsere Zielbereiche zu fallen?Es ist nicht möglich, dies aus fundamentaler Sicht korrekt zu bewerten, das beweist uns seit Jahren der gesamte Finanzmarkt. Wie oft sollten die Kurse schon ins Bodenlose gefallen sein? An sich doch jeden Moment und das seit Jahren.