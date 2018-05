Matsa Resources Ltd.: Ressourcenkalkulation zeigt insgesamt 26.300 oz

Quelle: http://www.matsa.com.au/wp-content/uploads/2018/01/Red-Dog-ASX-Jan-2018-Resource-Estimate-FINAL.pdf

Matsa hat den Test-Abbau auf Fortitude Ende April wie geplant eingestellt. Es wurde weiteres Erz an AngloGold zur Aufbereitung geschickt und die Höhe der Zahlungen sollten wir in den nächsten Quartalszahlen schwarz auf weiß sehen.Als nächstes erwarte ich, dass Matsa Resources das Red Dog Projekt in Angriff nimmt, gefolgt von Red October.Red Dog ist eine flach liegende Goldressource (25 KM von Fortitude entfernt). Die Mineralisierungen starten bereits ab einer Tiefe von 2 Metern.Die Ressourcenkalkulation zeigt insgesamt 26.300 Unzen, wobei bereits 24.800 Unzen in der "indicated" Kategorie sind:Vom Gefühl her würde ich sagen, dass man dort vielleicht schon im Sommer mit dem Abbau beginnen könnte. Sicher, die Ressource ist klein, doch wenn man dort 15.000 - 20.000 Unzen in 6-12 Monaten abbauen könnte, dann sollte ein ordentlicher Gewinnanteil beim Unternehmen hängen bleiben. Bei einer angenommenen Marge von 250 AUD je Unze wären dies 3,75 bis 5 Millionen AUD.Im 4. Quartal könnte dann bei positivem Verlauf Red October an den Start gehen.Die Aktie hat sich zuletzt stabilisiert und unter 0,20 AUD preist der Markt das Potential der Projekte aus meiner Sicht nicht ausreichend ein.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport