Defla X- Nachrichten aus China und der Zins

Wie die USA, die BRD und Frankreich, mit letzteren die EU aus einer nun schon fast unausweichlichen Handelskonfrontation herauskommen ohne krassen Gesichtsverlust einer Seite wird spannend. Europäische Unternehmen mit Lieferverpflichtungen an den Iran können entweder Verträge brechen und damit gegen nationales Recht verstoßen oder eine an sich für sie nicht gültige neue US-Verordnung brechen.Bloß interessiert das absolut niemanden und schon eine Woche lang nicht, was sehr interessant ist.Die mit Mehrheit versehenen Cinque Stelli und Lega Nord in Italien sollen angeblich 296 Milliarden EUR an Schuldenerlass der EZB für Italien verlangt haben, eine weitere, dem EUR nicht förderliche NachrichtWir befinden uns deutlich unter 1,18 beim EUR USD mittlerweile, was bei 57,6% Gewicht des EUR im USD-Index natürlich Trade-Maschinen zum Goldabverkauf bringtwobei Gold aber weil auch gegen den EUR wirklich ein Bißchen sank, aber nur ein BißchenSilber übrigens wenigerwie Palladium auch.