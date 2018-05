Goldumfrage Kitco News: Gemischte Stimmung

Bezüglich der kurzfristigen Entwicklungen des Goldpreises befinden sich die Repräsentanten an der Wall Street und der Main Street aktuell in gemischter Stimmung. So ging aus der neusten Umfrage der Nachrichtenseite Kitco News hervor. Die Analysten stützten sich hierbei laut den Daten größtenteils auf charttechnische Faktoren wie der Goldschwäche, aber auch auf die kürzliche Dollarstärke. Ein Teil der Händler erwarte eine Erholung, andere hingegen eine Fortsetzung des Trends.In der letzten Woche nahmen 16 professionelle Trader und Marktbeobachter an der Umfrage teil. Davon rechneten sieben (44%) damit, dass der Goldpreis diese Woche steigen wird und weitere sieben (44%) mit einem Preisrückgang. Nur zwei (13%) rechneten mit keiner Preisentwicklung oder einer Seitwärtsbewegung.Weiterhin gaben 605 Privatanleger ihre Stimmen ab, weniger als üblich. Von diesen waren 296 (49%) bearisch eingestellt. Insgesamt 241 (40%) von ihnen gehen von einem Kursanstieg auf, während 68 (11%) eine Seitwärtsbewegung erwarten.© Redaktion GoldSeiten.de