EZB: Goldreserven der Zentralbanken im Eurosystem unverändert

Heute veröffentlichte die Europäische Zentralbank den konsolidierten Ausweis des Eurosystems zum vergangenen Freitag, den 18. Mai 2018. Den Zahlen zufolge veränderte sich die Position "Gold und Goldanforderungen in der 20. Kalenderwoche in keinerlei Weise. Damit betragen die Goldreserven des Eurosystems noch immer 374,1 Milliarden Euro.Im Berichtszeitraum erfuhr die Nettoposition des Eurosystems in Fremdwährung hingegen einen Rückgang um 0,9 Milliarden Euro und belief sich somit auf 295,8 Milliarden Euro.Weitere Informationen finden Sie in der Pressemitteilung der EZB © Redaktion GoldSeiten.de