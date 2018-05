Platin: Mit neuem Schwung

Die Abwärtsspirale setzte sich bei Platin in den letzten Wochen nach dem Bruch der Unterstützung bei 920 USD Anfang April fort und drückte das Edelmetall in der Spitze zuletzt bis an die Haltemarke bei 868 USD. Der Verlauf der Abwärtsbewegung, die durch etliche starke Erholungsbewegungen unterbrochen wurde, zeigt dennoch auf, dass die Käuferseite den Versuch einer nachhaltigen Gegenbewegung immer noch nicht aufgegeben hat. Und so konnte der Wert auch nach dem Einbruch auf 868 USD wieder nach oben gezogen werden und in dieser Woche wieder über die Hürde bei 900 USD ansteigen.Ob mit dem Abverkauf an die 868 USD-Marke der Schlusspunkt im Abwärtstrend bei Platin gesetzt wurde, kann nur spekuliert werden. Sicher ist jedoch, dass die Käufer jetzt die Chance auf eine Erholung bis 920 USD haben, solange der Wert nicht unter 885 USD zurückfällt. Ein nachhaltiger Ausbruch über 920 USD würde bereits ein starkes Kaufsignal generieren und Platin bis 941 USD und darüber bis an die 967 USD-Marke antreiben.Abgaben unter 885 USD hätten dagegen das Ende der Erholung und einen weiteren Test der 868 USD-Marke zur Folge. Dort wäre mit einer Stabilisierung und ggf. mit einem bullischen Doppelboden zu rechnen. Darunter stünde allerdings ein Kursrutsch bis 845 USD an.© Thomas MayQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG