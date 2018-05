Großbritannien: Höhere Goldexporte nach China und in die Türkei

Das Vereinigte Königreich veröffentlichte kürzlich die Daten zum Außenhandel mit Gold für den März 2018. Wie der Edelmetallanalyst Lawrence Williams auf SharpsPixley.com berichtet, zeigen die neusten Zahlen, dass das Land weiterhin eine wichtige Rolle als Knotenpunkt im internationalen Goldhandel spielt.Den Angaben zufolge beliefen sich die Goldimporte Großbritanniens im März auf insgesamt 55,2 Tonnen, was in etwa 21% der weltweiten Minenproduktion entspricht. Das Gold wurde dabei hauptsächlich aus bedeutenden Goldförderländern nach UK verschifft: 40% stammten aus den USA, 27,5% aus Kanada. Wie Williams anmerkt handeln Australien und Russland dagegen kaum Gold über Großbritannien - Australien aufgrund der großen geografischen Entfernung und Russland, weil der Großteil des dort produzierten Goldes von den Banken und der Zentralbank als Reserve aufgekauft wird.Interessanter ist dem Marktbeobachter zufolge die Verteilung der Exporte, die sich im März auf 65,4 Tonnen Gold beliefen. Knapp die Hälfte davon wurde in die Schweiz geliefert, die mit ihren zahlreichen Scheideanstalten schon seit jeher zu den wichtigsten Handelspartnern Großbritanniens zählt. 16,1 Tonnen bzw. 24,6% des ausgeführten Goldes wurden jedoch direkt nach China geliefert, während nur 0,5 Tonnen über Hongkong das chinesische Festland erreichten.Darüber hinaus lieferte das Vereinigte Königreich im März auch 10,5 Tonnen (16% der Gesamtexporte) in die Türkei und 6,0 Tonnen in die Vereinigten Arabischen Emirate (9%). In der Türkei hat sich die Goldnachfrage schon seit Längerem erhöht - möglicherweise auch aufgrund der gefährlichen geopolitischen Situation, in der sich das Land im Zusammenhang mit dem syrischen Bürgerkrieg befindet. Erst vor Kurzem hatte die Türkei ihre offiziellen Goldreserven aus den USA zurück in Land geholt und signalisiert, dass man die Abhängigkeit der Währungsreserven vom US-Dollar reduzieren will.© Redaktion GoldSeiten.de