Mitsubishi: 1.300 Dollar als "Falltür" für Gold

Laut Jonathan Butler, Analyst bei Mitsubishi, wird sich das letzte frustrierende Jahr für den Goldmarkt nicht wiederholen. Ebenso solle das gelbe Edelmetall nicht lange unter der 1.300-Dollar-Marke steckenbleiben, erzählte er Kitco News in einem Interview. Der Rückgang unter diesen Wert habe die diesjährige Unterstützungslinie in eine Art "Falltür" verwandelt.Der Goldpreis sollte jedoch langsam höher steigen, sobald der US-Dollar an Stärke verliert. Dazu müsste der US-Dollarindex laut dem Analysten auf mindestens 92 oder 90 fallen. "Das wäre ein sehr klares bullisches Signal für Gold", so Butler.Um erneut über die 1.300 Dollar und zurück auf 1.365 Dollar je Unze zu steigen, wird Inflation eine wichtige Rolle spielen. Investoren sorgten sich um die Realzinsen, so der Analyst. "Und wenn die Inflation weiterhin steigt und das 2%-Ziel der Federal Reserve übersteigt, wird Gold eine Absicherung gegen Inflation bleiben. Das sollte die Lagerkosten für Gold ebenfalls relativ gering halten."Für das Gesamtjahr erwartet Jonathan Butler einen durchschnittlichen Goldpreis von etwa 1.355 Dollar je Unze. In der zweiten Hälfte, so meint er, wird der Goldmarkt Rückenwind durch die physische Nachfrage in Asien erhalten, die aufgrund der dortigen Hochzeitssaison und den chinesischen Nationalfeiertag zunehmen wird.© Redaktion GoldSeiten.de