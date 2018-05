Was Gold bevorsteht

Gold mit Stimmungsindikatoren



Gold war im Frühling nicht in der Lage nach oben auszubrechen und verlor vor Kurzem seine wöchentliche Unterstützungslinie bei 1.310 Dollar. Währenddessen haben sich die Goldbergbauaktien in den letzten Wochen relativ gut gehalten (in Anbetracht von Gold), müssen sich jedoch noch beweisen. Dadurch, dass sich die Nettoposition seiner Spekulanten auf einem Rekordtief befand, konnte Silber nicht stark ansteigen. Die Frage ist nun, wie es weiter gehen wird. Die Preisbewegung ist nicht bullisch, jedoch könnte sich Gold durch eine bevorstehende Zinsanhebung der Fed und durch die negative Stimmung für eine Rückkehr positionieren, nachdem es zuvor niedrigere Niveaus getestet hat.Die technischen Daten des gelben Edelmetalls zeigen eine starke Unterstützungslinie bin der Spanne von 1.265 Dollar bis 1.270 Dollar. In den letzten Tagen wurde Gold bei 1.281 Dollar gehandelt. Die Trendlinien und langfristigen gleitenden Durchschnitte fließen bei einer Spanne von 1.265 Dollar bis 1.270 Dollar zusammen. Auf dem Wochenchart sticht 1.265 Dollar als Schlüsselniveau hervor. Zunehmende Verkäufe könnten Gold hinab zur Schlüsselunterstützungslinie bringen.Die Stimmungsindikatoren (am unteren Ende des obigen Charts) sehen vielversprechend aus und wären noch motivierender, wenn die zuvor genannte Unterstützungslinie getestet werden würde. Die Nettoposition der Spekulanten zum Stand vom letzten Dienstag erreichte 22,7% Open Interest, was einen der niedrigsten Werte der letzten zwei Jahren darstellt. Der tägliche Stimmungsindex zeigte nur 10% Bullen in der letzten Woche. Sein 21-tägiger Durchschnitt beläuft sich auf 32% Bullen und sollte dieser unter 30% fallen, würde dies ein 9-Monatstief darstellen.Nun zu den Bergbauunternehmen. Hier finden wir einen Sektor vor, der weiterhin zwischen Unterstützungslinie und Widerstand verkeilt ist. Der GDXJ besitzt eine Trendlinie und eine seitliche Unterstützungslinie bei etwa 31 Dollar, wobei der Schlüsselwiderstand bei 34 Dollar liegt. Der GDX besitzt eine unmittelbare Unterstützungslinie bei 22 Dollar und starke Unterstützung bei 21 Dollar, wobei sich der anfängliche Widerstand bei 23 Dollar befindet. Wenn Gold in den kommenden Monaten eine weitere Gelegenheit zum Breakout haben soll, dann müssen GDX und GDXJ ihre Hochs vom April übertreffen.Obwohl wir uns für das restliche Jahr 2018 um Gold sorgen, könnte es sich aktuell auf eine Sommerrally vorbereiten. Vor allem, wenn es auf eine starke Unterstützungslinie von 1.265 Dollar sinkt. Die Stimmung wäre sogar noch vielversprechender; und zusammen mit einer starken technischen Unterstützungslinie könnte dies zu einer Erholung führen. Währenddessen werfen wir weiterhin einen Blick auf diejenigen Juniors, von denen wir denken, sie könnten in den nächsten 12 bis 18 Monaten ein Gewinnpotential von 300% bis 500% haben.© Jordan Roy-ByrneDieser Artikel wurde am 21. Mai 2018 auf www.thedailygold.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.