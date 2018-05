WGC: Höhere Zinsen vorerst kein Negativfaktor für Gold

Auf der Mines & Metals Conference in New York sprach Daniela Cambone vom Nachrichtenportal Kitco News kürzlich mit Juan Carlos Artigas, dem Director of Investment Research des World Gold Council, über aktuelle Trends am Goldmarkt und die langfristigen Aussichten für das gelbe Metall.Die hohen Zuflüsse zu den globalen Gold-ETFs im April waren dem Experten zufolge auffällig, nachdem sich die Nachfrage nach diesen Investments im ersten Quartal 2018 gegenüber dem Vorjahr insgesamt verringert hatte. Die Entwicklung der Gold-ETFs führt Artgas in erster Linie auf kurzfristige Faktoren wie Unsicherheit an den allgemeinen Märkten und die Entwicklung von Währungskursen zurück.Auf lange Sicht seien jedoch der globale Vermögenszuwachs und das Wirtschaftswachstum entscheidend. "Diese beeinflussen die physische Nachfrage und stützen den langfristigen Trend am Goldmarkt", sagt der Marktbeobachter. "Ein großer Teil des Wachstums im Goldsektor und der damit einhergehenden Preissteigerungen seit der Jahrtausendwende steht mit der positiven Entwicklung der Schwellenländer in Verbindung, sowie mit der wichtigen Rolle, die die asiatischen Volkswirtschaften für Gold spielen."Da im Allgemeinen erwartet wird, dass die US-Notenbank Fed den Leitzins bei ihrer Sitzung im Juni erneut anheben wird, stellte Daniela Cambone auch die Frage nach der Entwicklung des Goldpreises im Umfeld steigender Zinsen. Juan Artigas räumt ein, dass höhere Zinsen auch höhere Opportunitätskosten für den Besitz von Gold bedeuten. Historisch gesehen hätten Zinsanhebungen jedoch nicht immer zu einem Rückgang der Goldpreise geführt. "Die realen Zinsen müssten wirklich sehr hoch sein - mindestens 2,5% für kurzfristige Anleihen - um echten Druck auf den Goldkurs auszuüben."© Redaktion GoldSeiten.de