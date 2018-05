IAMGold - Ab hier fliegt die goldene Kuh!

Der Goldminenaktiensektor kommt in der Gesamtheit weiterhin nicht raus aus seiner nicht enden wollenden Lethargie und Langeweile. Ein fallender sowie unter 1.300 USD notierender Goldpreis und ein in den letzten Wochen erstarkter US-Dollar lasten auf den Kursen. Einzig ein paar Einzelwerte, wie zum Beispiel IAMGold Corp. aus dem HUI-Index, können positiv überraschen. Die Aktie notiert derzeit nur wenig unterhalb der Januar-Jahreshochs. Welche Marken jetzt über Wohl und Wehe entscheiden werden, lesen Sie hier.IAMGold ist ein gutes Beispiel dafür, dass Minenaktien nicht unbedingt 1:1 am Kursverlauf des Goldes hängen müssen. Während der Goldpreis seit Mitte April gut 6% gefallen ist, konnte IAMGold über 20% zulegen. Sicher trug zu dieser erstaunlichen und gegensätzlichen Entwicklung auch die Meldung zu den Ergebnissen des 1. Quartals 2018 dazu bei, dass Anleger hier beherzt zugriffen. Aber auch charttechnisch verhält sich die Aktie fast schon mustergültig.Nach der letzten Einschätzung an dieser Stelle vom 26. Februar "IAMGold holt Schwung!" wurde der benannte und skizzierte Bereich zwischen 5 und 4,80 USD Mitte März direkt abgetestet und ausgeschöpft. Am 14. März lag das Tagestief bei 4,80 USD. Einzig die untere Trendkanallinie wurde in diesem Zusammenhang knapp verfehlt.Nichtsdestotrotz deutet die jüngste Entwicklung darauf hin, dass IAMGold die ABC-Korrektur seit August 2016 nun abgeschlossen haben könnte. Sofern demnächst auch noch der Widerstandsbereich zwischen ca. 6,19 und 6,52 USD überwunden werden kann, stehen die Chancen gut, dass danach im ersten Schritte die 2017er Hochs angestrebt werden können. Im zweiten Schritt könnte dann sogar ein Vorstoß auf 10 USD erfolgen.© Robert SchröderIhnen gefallen meine Marktkommentare auf goldseiten.de? Lesen Sie auch meine Einschätzungen u.a. zu DAX & EUR/USD und abonnieren Sie meinen Newsletter . Kostenfrei und unverbindlich.Offenlegung gemäß §34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in dem besprochenen Wertpapier derzeit nicht investiert. Die bereitgestellten Informationen spiegeln lediglich die persönliche Meinung des Autors wider, stellen keine Anlageberatung oder Aufforderung zu Wertpapiergeschäften dar und können eine individuelle anleger- und anlagengerechte Beratung nicht ersetzen.