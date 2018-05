Warum die Positionierung der kleinen Spekulanten am Silbermarkt interessant ist

In einem Blogbeitrag diskutierte ich letzte Woche, warum die Situation am Silbermarkt gemäß den Daten des Commitments of Traders (COT) Reports nicht einmal ansatzweise so bullisch war, wie in zahlreichen Artikeln in den letzten zwei Monaten behauptet wurde. Infolgedessen bekam ich eine Reihe kritischer Zuschriften, wobei offenbar ein Missverständnis darüber besteht, wie ich den COT-Bericht nutze. Doch zunächst ein kurzer Überblick:Wie ich letzte Woche schrieb, konzentrierten sich die Kommentatoren bei ihrer allzu optimistischen Auslegung der Marktstruktur auf die Positionierung der großen Spekulanten (der "Non-Commercials") am Silberterminmarkt der Comex. Die Analysen gründeten auf der Tatsache, dass die großen Spekulanten ihre kollektive Long-Position am Silbermarkt auf Nettobasis auf den niedrigsten Wert seit sehr langer Zeit reduziert hatten. Das deutete darauf hin, dass diese Trader in Bezug auf die Entwicklung des Silberkurses so pessimistisch waren wie schon lange nicht mehr. Da die Stimmung unter den Spekulanten jedoch einen Kontraindikator darstellt, war das tatsächlich eine bullische Entwicklung.Zwei Aspekte der im COT-Bericht gemeldeten Marktstruktur lassen allerdings Zweifel an der Gültigkeit einer rein bullischen Interpretation aufkommen. Zum einen ist das Open Interest am Silberterminmarkt in der Nähe bedeutender Tiefs des Silberpreises typischerweise niedrig, doch Anfang April dieses Jahres erreichte die Anzahl der insgesamt ausstehenden Kontrakte ein Allzeithoch. Zum anderen deutete die Positionierung der großen Spekulanten zwar auf eine äußerst negative Marktstimmung hin, die Positionierung der kleinen Spekulanten (der "Non-Reportables") jedoch auf extremen Optimismus. Das zeigte sich daran, dass diese Trader (das sprichwörtliche "Dumb Money") als Gruppe das größte Netto-Long-Exposure seit neun Jahren aufgebaut hatten. Es wäre sehr ungewöhnlich, wenn eine große Silberrally genau dann beginnt, wenn das "Dumb Money" perfekt dafür positioniert ist.Der aktuelle COT-Report zeigte nun eine minimale Veränderung in der Positionierung der kleinen Spekulanten. Wie der folgende Chart von GoldChartsRUs.com erkennen lässt, hat sich die Netto-Long-Position dieser Marktteilnehmer seit ihrem Höchststand Ende März wieder verringert. Sie liegt jedoch noch immer im oberen Bereich ihrer typischen Spanne der letzten drei (und zehn) Jahre.Der Haupteinwand gegen meinen Beitrag von letzter Woche war, dass die Gesamtposition der "Non-Commercials" (der großen Spekulanten) etwa zehnmal so groß ist wie die Position der "Non-Reportables" (der kleinen Spekulanten), und dass das Verhalten der Non-Commercials damit viel wichtiger ist.Meine Antwort: Das trifft nicht zu, wenn man den COT-Bericht wie ich ausschließlich als Sentimentindikator benutzt. Es ist durchaus interessant, die Stimmung unter den kleinen Spekulanten zu kennen, obwohl diese ganz offensichtlich nicht zu den einflussreichen Akteuren am Markt zählen. Wenn sie dazu gehören würden, wären sich nicht "klein" und auch nicht von der Berichtspflicht über ihre Positionen ausgenommen ("non-reportable"). Es ist dennoch nützlich, das Sentiment dieser Marktteilnehmer zu kennen, weil sie als Gruppe meistens falsch liegen, wenn sie extrem bullisch oder bearish werden. Sie sind, wie gesagt, das "Dumb Money".Es war daher keine Überraschung, dass es am Silbermarkt in den letzten zwei Monaten keine große Rally gab (oder überhaupt eine Rally, die sich für Trader gelohnt hätte).© Steve SavilleDieser Artikel wurde am 21.Mai 2018 auf www.tsi-blog.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.