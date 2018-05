Ohne Gegenleistung

Geld besitzt eine zweifache Funktion. Erlauben Sie uns, dies genauer und philosophischer zu erläutern, als wir es normalerweise tun. Wir versprechen, dass wir dies in unsere aktuelle Diskussion über den Kapitalkonsum einbinden werden. Im Folgenden werden wir einige Beispiele unter Verwendung des Dollars ansprechen. Wir räumen hierbei nicht ein, dass der Dollar Geld ist (d.h. die marktfähigste Ware oder Mittel zur Schuldentilgung). Wir benötigen nur einige einfache Fälle, um das Zahlungsmittel zu untersuchen. Heutzutage ist dieses Mittel offensichtlich nicht Gold, sondern der Dollar.Die erste Funktion des Geldes sind Kapitalströme. Die Menschen kennen diese als Einkommen. Wenn man eine Stunde als Klempner arbeitet, verdient man vielleicht 25 Dollar. Wenn man eine Stunde als Anwalt arbeitet, könnte man wiederum 250 Dollar verdienen. Wenn man ein erfolgreiches Restaurant baut und betreibt, könnte man in einem Jahr vielleicht 500.000 Dollar erwirtschaften. Durch jede Arbeit, jede Profession und jedes Geschäft erwirtschaftet man einen bestimmten Profit. Der Marktwert einer jeden Sache ist endlich. Diese Werte werden durch andere Marktteilnehmer festgelegt, die den Preis anbieten, den sie für Ihre Gegenleistung gewillt sind zu zahlen.Der Dollar ist das allgemeine Tauschmittel. Sie verwenden also das, was Ihr Arbeitgeber Ihnen zahlt, um etwas von einer dritten Partei zu kaufen.Zu jedem Zeitpunkt ist der Marktwert einer jeden Sache festgelegt. Sie können Ihr Gehalt oder Ihre Gewinne an jeden anderen Marktteilnehmer zahlen und das kaufen, was dieser produziert. Beispielsweise könnte ein Klempner eine Stunde seiner Arbeit gegen eine Mahlzeit in einem Restaurant eintauschen. Oder er könnte einen Tag seiner Arbeit gegen eine Stunde Beratung mit einem Anwalt tauschen.Wir können den Dollar außen vor lassen und erkennen, dass es ein endliches Tauschverhältnis einer jeden Ware oder Dienstleistung gegenüber einer anderen gibt. Die Reparatur durch einen Klempner ist so viel wert wie eine Mahlzeit in einem Restaurant oder ein Zehntel so viel wie eine Rechtsberatung.Natürlich möchte jeder höher für das bezahlt werden, was er tut. Gleichzeitig möchte jeder auch weniger für das zahlen, was andere tun. Der Klempner würde gerne 250 Dollar verdienen, 2,50 Dollar für seine Mahlzeit zahlen und seinem Anwalt 25 Dollar bezahlen. Und doch ist der Markt ein effektiver Mechanismus, um herauszufinden, wie viel einer Person bezahlt wird und wie viel diese zahlen wird. Zu diesem Zeitpunkt erhält der Klempner 25 Dollar, der Anwalt jedoch 250 Dollar.Das ist im Übrigen der Grund, warum sich "reine" Gehaltsempfänger nicht sonderlich für das, was wir Inflation nennen, interessieren. Kümmert es den Klempner, ob er 25 Cent bekommt, solange seine Mahlzeit 25 Cent kostet und ein Anwalt 2,50 Dollar? Oder, wenn er 25.000 Dollar in der Stunde verdient, wenn das Restaurant 25.000 Dollar verlangt und die Anwaltsrechnung 250.000 Dollar für jede Stunde beträgt?Mit reinen Gehaltsempfängern meinen wir diejenigen, die das ausgeben, was sie verdienen. Sie interessieren sich nur für das Tauschverhältnis. Wie viel können sie mit ihrem Gehalt kaufen?Wir erwähnten, dass der Markt ein effektiver Mechanismus zur Festlegung der relativen Tauschverhältnisse oder der Verhältnisse zwischen Klempnern, Mahlzeiten und Rechtshilfe (und allem anderen) ist. Es gibt viele Klempner, Köche und Anwälte. Jeder kann seinen Angebotspreis frei wählen, aber niemand hat die Macht den Nachfragepreis für etwas festzulegen, das er verkauft (oder den Angebotspreis für etwas, das er kauft). Der Nachfragepreis Ihrer Arbeit wird durch den Markt festgelegt (genauer gesagt durch den Wettbewerb zwischen denjenigen, die dieselbe Arbeit anbieten).Ein effizienter Markt bedeutet, dass es wenig Möglichkeiten zum Betrügen gibt, also mehr Waren und Dienstleistungen von anderen zu erhalten, als diese gewillt sind, für Ihr Produkt zu zahlen (außer sich an die Regierung zu wenden). Um dies mit populären Begrifflichkeiten zu erklären: Die Kaufkraft Ihrer Arbeit steigt nicht willkürlich. Nur Effizienzsteigerungen durch die Produzenten anderer Waren können sie zum Steigen bringen. In anderen Worten: Mehr Kapital, das in die Produktion investiert wird.Jedoch besitzt Geld eine sekundäre Funktion. Bedenken Sie, dass Geld (d.h. Gold) von allen Rohstoffen den höchsten zirkulierfähigen Bestand besitzt. Der Dollar besitzt ebenso ein sehr hohes Verhältnis umlauffähigen Bestandes. Also sollte es keine Überraschung sein, dass seine sekundäre Funktion das Sammeln ist. Die Leute nehmen diese Funktion als Ersparnisse wahr.Übrigens besitzen Sparer (diejenigen, die in dieser verrückten Welt fallender Zinsen dazu in der Lage sind, zu sparen) ein hohes Verhältnis zwischen Ersparnissen und Einkommen. Beispielsweise bietet Monetary Metals bestimmte Investments nur akkreditierten Investoren an. Sie haben darauf Anspruch, indem sie entweder ein Nettovermögen von 1.000.000 Dollar oder ein Einkommen über 200.000 Dollar besitzen. Der Großteil der Investoren erfüllt das Kriterium des Nettovermögens.