Goldpreisprognose von 1.400 Dollar für 2019 - ABN Amro

Edelmetall- und Diamantenanalystin Georgette Boele von ABN Amro erzählte in einem Interview mit Kitco News , dass man einen Goldpreisrückgang auf 1.250 Dollar zum Ende des Jahres erwarte, dies jedoch nur eine temporäre Entwicklung sei. Für 2019 prognostiziert sie eine Goldrally, die den Preis des gelben Edelmetalls im Angesicht eines schwächeren US-Dollars bis auf 1.400 Dollar treiben wird.Boele sehe die aktuelle Rally des Dollars als kleine positive Entwicklung in einem langfristigen Dollarabwärtstrend. "In den kommenden Monaten erwarte ich Aufwärtsbewegungen vom Dollar – keine wesentlichen Anstiege, aber zumindest einige Prozent nach oben. Das ist einer der Gründe, warum die Goldpreise noch immer weiter fallen müssen."Temporär könnte der Goldpreis sogar unter 1.250 Dollar fallen. Boele sieht dies jedoch als Kaufgelegenheit und betont, dass dies nur eine kurzfristige Schwäche darstellen wird. Das nächste Jahr soll durch weniger günstige Bedingungen für den Dollar also besser für das gelbe Edelmetall ausfallen und einen Anstieg auf bis zu 1.400 Dollar mit sich bringen.© Redaktion GoldSeiten.de