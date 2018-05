Ucore Rare Metals kündigt nicht vermittelte Privatplatzierung an

HALIFAX, 23. Mai 2018 - Ucore Rare Metals Inc. (TSXV: UCU) (OTCQX: UURAF) (Ucore oder das Unternehmen) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine nicht vermittelte Privatplatzierung von bis zu 8.000.000 Einheiten zum Preis von 0,18 Dollar pro Einheit durchführt, um damit einen möglichen Gesamterlös von 1.440.000 Dollar zu erzielen (die Privatplatzierung). Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie und einem Stammaktienkaufwarrant. Jeder Warrant berechtigt den Inhaber innerhalb eines Zeitraums von 36 Monaten zum Erwerb einer weiteren Stammaktie zum Ausübungspreis von 0,25 Dollar.Der Nettoerlös aus der Privatplatzierung wird für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet.Das Unternehmen geht davon aus, dass bestimmte Insider des Unternehmens einen Teil der Privatplatzierung zeichnen werden und dass die Privatplatzierung daher eine Transaktion mit nahestehenden Parteien darstellt. Einzelheiten zu den Beträgen, die von nahestehenden Parteien gezeichnet wurden, bei Abschluss bekannt gegeben. Das Unternehmen erwartet, dass die Privatplatzierung von den formellen Anforderungen betreffend die Bewertung und die Genehmigung durch die Aktionäre gemäß Multilateral Instrument 61-101 Protection of Minority Security Holders in Special Transactions ausgenommen sein wird, da der Marktwert der betreffenden Gegenleistung 25 Prozent der Marktkapitalisierung des Unternehmens voraussichtlich nicht übersteigen wird. Eine Beschreibung der Auswirkungen der Stimmrechtsanteile der nahestehenden Unternehmen und Personen wird bei Abschluss veröffentlicht.Der Abschluss der Privatplatzierung steht unter Vorbehalt bestimmter Bedingungen, wie etwa auch dem Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen einschließlich der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange.Ucore Rare Metals ist ein Unternehmen in der Entwicklungsphase, dessen Hauptaugenmerk auf Seltenerdmetallressourcen-, -gewinnungs- und -aufbereitungstechnologien liegt. Das Unternehmen besitzt eine 100-Prozent-Beteiligung am Projekt Bokan. Am 31. März 2014 teilte Ucore mit, dass dem Unternehmen von Seiten der Rechtsprechung des Bundesstaates Alaska die einstimmige Genehmigung erteilt wurde, nach Ermessen der Alaska Import Development and Export Agency (AIDEA) bis zu 145 Millionen USD in das Projekt Bokan zu investieren.Weitere Informationen erhalten Sie über Jim McKenzie, President und Chief Executive Officer von Ucore Rare Metals Inc. (Tel: +1 (902) 482-5214) oder auf http://www.ucore.com.210 Waterfront DriveBedford, Nova Scotia Kanada B4A0H3902.482.5214info@ucore.comwww.ucore.comwww.ucore.com/ucoretvVorsorglicher Hinweis: Diese Pressemeldung enthält gewisse Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen zu werten sind. Mit Ausnahme von historischen Fakten sind alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, welche sich auf die erwartete Teilnahme von Insidern, den zeitlichen Ablauf der Transaktion sowie vom Unternehmen erwartete Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, zukunftsgerichtete Aussagen. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf angemessenen Annahmen beruhen, sind die Aussagen nicht als Garantien zukünftiger Leistungen zu verstehen. Die eigentlichen Ergebnisse oder Entwicklungen könnten wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen abweichen. Zu den Faktoren, aufgrund derer die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von diesen Erwartungen abweichen könnten, zählen Erfolge oder Misserfolge im Rahmen der Gewinnung und Exploration, Erfolge oder Misserfolge im Rahmen der Forschung und Entwicklung, die dauerhafte Verfügbarkeit von Finanzmittel und die allgemeine Wirtschafts-, Markt-oder Geschäftslage.Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!