Euro Sun Mining Inc.: Update über Lizenzratifizierung für Rovina Valley

TORONTO, 23. Mai 2018 - Euro Sun Mining Inc. (TSX: ESM) (Euro Sun" oder das "Unternehmen") berichtet, dass nach einem Treffen mit dem Generalsekretär der Regierung zusammen mit der für Mineralressourcen zuständigen nationalen rumänischen Behörde ("NAMR") dem Unternehmen bestätigt wurde, dass das Wirtschaftsministerium, das Umweltministerium sowie das Forst- und Gewässerministerium die Bergbaulizenz unterzeichnet haben.Die Bergbaulizenz liegt jetzt dem Finanzministerium zur Unterzeichnung vor. Danach wird sie dem Justizministerium vorgelegt. Die vollständig ausgeführte Bergbaulizenz wird dann dem Generalsekretär zurückgegeben, der sie auf der nächsten Regierungssitzung dem Primerminister zur Unterzeichnung vorlegt. Dies wird das Ratifizierungsverfahren abschließen und die Lizenzgenehmigung wird im Staatsanzeiger (Official Monitor) veröffentlicht.G. Scott Moore, President und CEO von Euro Sun, sagte: "Der Generalsekretär der Regierung versicherte dem Management ihre Absicht zur Ratifizierung unserer Bergbaulizenz und wird die grundlegende Notiz auf der Regierungssitzung zur frühestmöglichen Gelegenheit nach der Unterzeichnung durch das Justizministerium vorlegen. Mein Team und ich sind in Rumänien, um wo notwendig zu helfen und um einen schnellen Abschluss der Ratifizierung zu gewährleisten. Wir freuen uns darauf, die nächste Phase des Projekts Rovina Valley für Rumänien, unsere lokalen Gemeinden und alle unserer Stakeholder in die Wege zu leiten.Das Projekt Rovina Valley ist eine der größten Minerallagerstätten in Europa und umfasst drei Porphyr-Lagerstätten: Colnic und Rovina sowie Ciresta. Das Projekt beherbergt erkundete und angezeigte Mineralressourcen von 7,2 Millionen Unzen Gold und 1,4 Milliarden Pfund Kupfer in 406 Millionen Tonnen Gestein mit einem Gehalt von 0,55 g/t Gold und 0,16% enthaltenem Kupfer.Die wissenschaftliche und technische Information in dieser Pressemitteilung wurde von Randall Ruff, Vice President Exploration bei Euro Sun, geprüft und zugelassen. Er ist gemäß National Instrument 43-101 eine qualifizierte Person. Euro Sun ist ein an der Toronto Stock Exchange notiertes Bergbauunternehmen mit Fokus auf die Exploration und Entwicklung seines sich zu 100% in Unternehmensbesitz befindlichen Gold- und Kupferprojekts Rovina Valley im westlichen Zentral-Rumänien, das die zweitgrößte Goldlagerstätte in Europa beherbergt.Euro Sun Mining Inc.Investor Relationsinfo@eurosunmining.comTel: +1 416.309.4299Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.