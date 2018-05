Untertägige Bohrungen von Canada Cobalt Works zielen auf kobaltreiche Erzgänge ab

23. Mai 2018 - Canada Cobalt Works Inc. (TSX-V: CCW) (OTCPK: TAKRF) (Frankfurt: 4T9B) (das Unternehmen oder Canada Cobalt) freut sich, über die bedeutenden neuen Fortschritte in der zu 100 % unternehmenseigenen Mine Castle im Kobaltfeld (Cobalt Camp) im Norden Ontarios zu berichten:- Die Sanierung der Abbauanlagen auf der ersten Ebene hat dieses sehr aussichtsreiche Gebiet der Mine für die ersten auf Kobalt ausgerichteten untertägigen Bohrungen vorbereitet. Die Bohrungen werden auf die kobaltreichen Erzgänge abzielen, die bei umfangreichen Probenahmen entdeckt wurden - das Bohrpersonal wird in der Woche vom 28. Mai mobilisiert;- Ein leistungsstarker Scooptram-Lader, der in der Mine Castle alle sechs Minuten bis zu zwei Tonnen Gestein entfernen kann, transportiert gebrochenes mineralisiertes Material aus den Strossen oberhalb der ersten Ebene ab;- Zusammengesetzte Proben dieses Materials, die eine sichtbare gute Kobaltmineralisierung aufweisen, wurden zur Analyse an ein Testlabor geliefert und werden auch anhand des firmeneigenen Re-2OX-Verfahrens zur Herstellung von Kobaltsulfat-Testprodukten für Kunden in der asiatischen Batteriebranche gemäß den an Canada Cobalt weitergeleiteten Spezifikationen verarbeitet.Jacques Monette, Director von Canada Cobalt und Bergbauberater, sagte dazu: Das historische Gleissystem, das im gesamten Kobalt-Bergbaucamp verwendet wurde, auf der ersten Ebene der Mine wird in ein gleisloses System umgewandelt. Im Stollen wurden neue Wasser- und Luftleitungen verlegt. Außerdem wurde ein System mit flexiblen Schläuchen zur Belüftung der Mine installiert. Der Austausch der Holzstützen in den Strecken ist im Gange.Wir sind beeindruckt vom visuellen Nachweis der Kobaltmineralisierung im umfassenden Strossenmaterial und in den Erzgangsystemen auf der ersten Ebene, so Monette weiter. Wir haben die erste Ebene auf sehr kostengünstige Weise für die unmittelbar bevorstehenden Bohrungen vorbereitet, eine wichtige Neuentwicklung für Canada Cobalt, die auch zu einem besseren Verständnis des gesamten Distrikts beitragen wird.In der Mine Castle wurde in den 1980er Jahren von Agnico Eagle hochwertiges Silber abgebaut. Die Mine verfügt über 11 Ebenen, die untertägige Anbauanlagen auf 18 Kilometern umfassen.Canada Cobalts zu 100 % eigenes hydrometallurgisches Re-2OX- Verfahren für Kobaltbatteriemetalle wird weiter optimiert und wird dem Unternehmen letztendlich ermöglichen, den teuren Schmelzprozess zu umgehen. Teil des Prozesses ist die effektive Entfernung von Arsen aus dem Kobalt durch die Laugung vor der Herstellung einer Kobaltsulfatlösung.Dr. Ron Molnar, Berater von Canada Cobalt, hat über 60 Kreisläufe von Pilotanlagen geplant, errichtet und betrieben, in denen eine Vielzahl an metallischen Elementen getrennt und gereinigt werden - von Kobalt bis hin zu Seltenerdmetallen. Er wird einer der wichtigsten Persönlichkeiten sein, die Canada Cobalt bei der Entwicklung von Re-20X in das vollständige Pilotanlagenstadium mit kundenspezifischen Kobaltformulierungen für die Batteriebranche unterstützen werden.Angesichts seines Re-20X-Verfahrens, seines einzigartigen untertägigen Zugangs und anderer Initiativen befindet sich Canada Cobalt in einer strategisch günstigen und einzigartigen Lage im Kobaltfeld im Norden von Ontario, um vom Superzyklus im Bereich der Elektrofahrzeuge sowie vom andauernden Anstieg der Kobaltpreise zu profitieren.Die technischen Informationen in dieser Pressemeldung wurden unter der Aufsicht von Frank J. Basa, P.Eng., President und CEO von Canada Cobalt, Mitglied der Professional Engineers Ontario und qualifizierter Sachverständiger gemäß National Instrument 43-101, erstellt. Canada Cobalt ist ein reines Kobaltunternehmen, dessen Augenmerk ausschließlich auf das Northern Ontario Cobalt Camp, dem aussichtsreichsten Kobaltgebiet in Kanada, gerichtet ist. Mit drei zu 100 Prozent unternehmenseigenen ehemaligen Produktionsbetrieben, einem eigenen hydrometallurgischen Prozess namens Re-2OX und Plänen für eine Verarbeitungsanlage mit 600 Tonnen pro Tag Kapazität in seinem Vorzeigeprojekt, dem Konzessionsgebiet Castle, unweit von Gowganda ist Canada Cobalt gut aufgestellt, um sich zu einem vertikal integrierten führenden Unternehmen in der Kobaltextraktion und -gewinnung in Nordamerika zu entwickeln.Frank J. BasaFrank J. Basa P. Eng., President & Chief Executive OfficerFrank J. Basa, P. Frank J. BasaFrank J. Basa P. Eng., President & Chief Executive OfficerFrank J. Basa, P. Eng., President & CEOTel. 1-819-797-4144 oderWayne Cheveldayoff, Investor RelationsTel. 416-710-2410E-Mail: waynecheveldayoff@gmail.com 