Spitfire Materials stärkt Wachstumspipeline in North Kalgoorlie mit Erwerb des Goldprojekts Mulwarrie

24. Mai 2018 - Spitfire Materials Ltd. (ASX: SPI) freut sich zu berichten, dass das Unternehmen seine Wachstumspipeline im Bezirk North Kalgoorlie in Westaustralien weiter stärken konnte. Dazu hat es ein verbindliches Term Sheet über den Erwerb der verbleibenden 49 % des Goldprojekts Mulwarrie, das sich 150 km nordwestlich von Kalgoorlie befindet, unterzeichnet.Mit der Transaktion erhält Spitfire das 100 %-ige Eigentum an diesem hochwertigen Goldprojekt in strategisch günstiger Lage; der Erwerb steht im Einklang mit seiner Konsolidierungs- und Wachstumsstrategie in den Eastern Goldfields von Westaustralien.Im Rahmen einer bestehenden Farm-in-/Joint-Venture-Vereinbarung mit Goldfield Argonaut Pty Ltd (Verkäufer) hatte Spitfire eine erste Beteiligung von 51 % am Projekt Mulwarrie erworben.Gemäß den Bestimmungen der Vereinbarung erklärte sich Spitfire bereit, dem Verkäufer 10.000.000 vollständig eingezahlte Spitfire-Aktien auszugeben, die zwölf Monate lang freiwillig treuhänderisch verwahrt werden, und $ 100.000 in bar zu zahlen. Die Aktien werden nach Maßgabe der bestehenden Platzierungskapazität des Unternehmens gemäß Notierungsvorschrift 7.1 ausgegeben. Die Vereinbarung enthält eine Reihe von aufschiebenden Bedingungen, unter anderem die Einholung aller notwendigen Genehmigungen seitens der Aufsichtsbehörden und Dritter.Seit Mitte 2017 bestätigt Spitfire im Projekt Mulwarrie, das sich von den Lagerstätten Mulwarrie Central bis Mulwarrie South erstreckt, mit sukzessiven Bohrprogrammen, die ermutigende hochgradige Untersuchungsergebnisse lieferten (siehe die jüngste ASX-Pressemitteilung vom 30. Januar 2018), die Kontinuität der hochwertigen Mineralisierung in mehreren Zonen über 1,2 km Streichrichtung.Das Projekt Mulwarrie liegt in einer Entfernung von nur 65 km vom Referenzprojekt des Unternehmens, dem Goldprojekt Aphrodite mit 1,26 Mio. Unzen, das zu 100 % im Eigentum des Unternehmens steht (siehe ASX-Pressemitteilung vom 25. Januar 2018); es bietet eine attraktive regionale Wachstumschance, die als Teil der umfassenderen Erschließung des 1,26 Mio. Unzen umfassenden Goldprojekts Aphrodite zu betrachten ist.Dieser Erwerb steht im Einklang mit unserer Unternehmensstrategie, die darin besteht, ein umfassendes, hochwertiges Portfolio von Goldressourcen in der Region North Kalgoorlie aufzubauen, in dessen Zentrum unser Projekt Aphrodite steht.Aufgrund des ausgezeichneten Erzgehalts und der strategisch günstigen Lage sind wir davon überzeugt, dass Mulwarrie hervorragende Synergien mit Aphrodite bietet, und wir sehen den weiteren Bohrprogrammen zur Erstellung einer ersten JORC-konformen Ressourcenschätzung mit Spannung entgegen; diese kann im Rahmen unserer umfassenderen Erschließungsuntersuchungen in Aphrodite ausgewertet werden.Das Goldprojekt Mulwarrie befindet sich 150 km nordwestlich von Kalgoorlie im Bezirk Ularring des Mineralfeldes North Coolgardie. Das Projekt umfasst zwei aneinander angrenzende Konzessionsgebiete, M30/119 (67,98 ha) und M30/145 (111,69 ha), die 10 km nordwestlich des Bergbauzentrums Davyhurst liegen.In drei Arbeitsphasen des Jahres 2017 hat Spitfire das Mineralisierungssystem über eine Streichlänge von 1,2 km erfolgreich abgegrenzt.Anhand der wichtigsten Ergebnisse* des letzten Bohrprogramms in der Southern Zone wurde die hochgradige Mineralisierung bis in Tiefen von weit unter 100 m erweitert, und im Hangenden wurden neue Zonen der Mineralisierung identifiziert.- 17MWRC103-2 m mit einem Gehalt von 6,52 g/t Au ab Meter 105; und- 1 m mit einem Gehalt von 11,95 g/t Au ab Meter 105- 17MWRC105-4 m mit einem Gehalt von 5,91 g/t Au ab Meter 78; einschließlich- 1 m mit einem Gehalt von 19,65 g/t Au ab Meter 78, und- 2 m mit einem Gehalt von 11,36 g/t Au ab Meter 86, einschließlich- 1 m mit einem Gehalt von 21,28 g/t Au ab Meter 86, und- 2 m mit einem Gehalt von 46,04 g/t Au ab Meter 123, und- 2 m mit einem Gehalt von 1,14 g/t Au ab Meter 136- 17MWRC108-4 m mit einem Gehalt von 15,63 g/t Au ab Meter 142; einschließlich- 1 m mit einem Gehalt von 53,6 g/t Au ab Meter 143, und- 3 m mit einem Gehalt von 2,74 g/t Au ab Meter 164, und- 8 m mit einem Gehalt von 14,94 g/t Au ab Meter 176, einschließlich- 5 m mit einem Gehalt von 22,27 g/t Au ab Meter 177*In der ASX-Pressemitteilung vom 30. Januar 2018 gemeldete Ergebnisse; Folgebohrungen sind für das Q3/2018 geplant.http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/43460/SPI ASX Mulwarrie Acquisition May 2018 FINAL_DEPRcom.001.jpegAbbildung 1: Goldprojekt Mulwarrie, LageIn den späten 1980er-Jahren betrieb Callion Mining Pty Ltd den Tagebau Mulwarrie Central West und förderte 24.344 Tonnen mit einem Gehalt von 3,88 g/t für 94,5 kg (3.037 Unzen) Gold. Das Abraum-Erz-Verhältnis lag bei 5,25:1, wobei das Golderz bis in eine maximale Tiefe von 36 Höhenmeter über eine Streichlänge von 150 m abgebaut wurde.Abgesehen von dieser Zahl wies die historische untertägige Produktion im Bezirk Mulwarrie - einschließlich des Gebiets des Projekts Mulwarrie - eine Produktion von 26.344 Unzen Gold aus 19.728 Tonnen mit einem durchschnittlichen Gehalt von 41,53 g/t Au auf.Die beiden Konzessionsgebiete, die das Goldprojekt Mulwarrie einschließen, liegen innerhalb eines 10 km breiten Grünsteingürtels, der die nordwestliche Erweiterung der Coolgardie Line bildet. Die strukturell beherrschende, nach Norden ausgerichtete Verwerfung Mount Ida ist ungefähr 4 km östlich vom Bergbauzentrum Mulwarrie entfernt. Die meisten Gesteine im Bereich dieses Grünsteingürtels fallen steil ein und sind entlang eines NNW-/SSO-Trends gut geschiefert. 