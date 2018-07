Australian Kangaroo: Gold- und Silbermünzen im Hochrelief und in Polierter Platte

Die aktuellen Anlagemünzen der australischen Perth Mint sind die Känguru - und Lunar -Münzen in Gold sowie die Kookaburra -, Koala -, Lunar - und die Känguru -Münzen in Silber.Seit Januar 2014 ist außerdem die Münze des Australian Wedge-Tailed Eagle in Gold und Silber erhältlich. In dieser Woche veröffentlichte die Prägestätte zudem eine Gold- und zwei Silbermünzen im Hochrelief und in Polierter Platte (engl.: Proof) mit dem Motiv des Australian Kangaroo. Diese sind als 1-Unzen-schwere Goldmünze, als 1-Unzen-schwere und als 5-Unzen-schwere Silbermünze verfügbar.Das neuste Motiv des Australian Kangaroo für das Jahr 2018 zeigt dieses Mal zwei durch das australische Outback springende Kängurus. Auf der Motivseite kann man außerdem den Schriftzug "Australian Kangaroo", die Jahreszahl 2018, das Prägezeichen der Perth Mint "P", das Feingewicht von jeweils 1 und 5 Unzen und die Feinheitsangabe erkennen. Die Kehrseite der Münze wird von einem Portrait der Königin Elisabeth II und dem Nennwert von jeweils 100 Dollar auf der Goldmünze und jeweils 1 und 8 Dollar auf den Silbermünzen geziert.Die Auflage der Goldmünze ist auf 500 und die der Silbermünzen auf jeweils 9.000 und 500 Stück limitiert. Die Lieferung der Goldmünze erfolgt in einer ansehnlichen Holzkassette und die der Silbermünzen jeweils in einer ansehnlichen grauen Schatulle mit einem beiliegendem nummerierten Echtheitszertifikat.© Redaktion GoldSeiten.de