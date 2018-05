Zijin Mining - Die Konsolidierung hält an

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Das chinesische Minenunternehmen Zijin Mining Group Co. Ltd. versuchte sich im Februar an einem Ausbruch über das Level von 0,42 EUR. In der Spitze konnte sogar ein Hoch bei 0,44 EUR markiert werden, bevor die Aktie zum Monatsabschluss doch wieder deutlich darunter bei 0,37 EUR den Handel beendete. Seither läuft eine Konsolidierung, welche an den Rahmenbedingungen nichts ändert. Faktisch könnte man jetzt einsammeln, um nachfolgend bei einem Ausbruch über 0,44 EUR mit weiteren Zugewinnen bis 0,60 EUR zu rechnen.Einzig unterhalb von 0,32 EUR würde die charttechnische Situation wieder negativ erscheinen. In der Konsequenz müsste man mit dem wahrscheinlichen Einbruch unter die Aufwärtstrendlinie seit 2013 rechnen, was bei Notierungen unterhalb von 0,32 EUR weitere Verkaufswellen initiieren dürfte.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.