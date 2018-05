Goldsource Mines gibt Entdeckung und weitere Explorationsergebnisse für Eagle Mountain bekannt: 123 m mit 1,92 g/t Au

Bohrloch-NBohrer-Typvon bis wahre MAu (StandAnmerku

ummer (m) (m) ächtigkg/t ort ng

eit )*

(m)

EMD18-003 Diamant 7,9 12,44,5 0,58FrienErweite

dly rung



Diamant 31,934,93,0 1,43FrienErweite

dly rung



EMD18-005 Diamant 0,6 3,4 2,8 1,38FrienErweite

dly rung



Diamant 12,415,43,0 0,70FrienErweite

dly rung



EMD18-006 Diamant 4,9 6,4 1,5 1,15FrienErweite

dly rung



EMD18-007 Diamant 37,939,41,5 0,91FrienErweite

dly rung



EMD18-008 Diamant 30,436,46,0 0,50FrienErweite

dly rung



EMD18-010 Diamant 18,419,91,5 0,91FrienErweite

dly rung



EMD18-011 Diamant 4,9 19,915,0 0,55FrienErweite

dly rung



einschließDiamant 13,919,96,0 1,51FrienErweite

lich dly rung



EMD18-013 Diamant 0,0 1,9 1,9 1,28Red Erweite

Hillrung



EMD18-015 Diamant 10,911,70,8 5,74Red Erweite

Hillrung



EMD18-017 Diamant 0,0 19,919,9 1,02KilroErgänzu

y ng



einschließDiamant 0,0 4,9 4,9 3,66KilroErgänzu

lich y ng



einschließDiamant 7,9 10,93,0 1,24KilroErgänzu

lich y ng



einschließDiamant 15,416,91,5 2,59KilroErgänzu

lich y ng



EMD18-018 Diamant 0,0 21,421,4 1,22KilroErgänzu

y ng



einschließDiamant 1,9 7,9 6,0 2,60KilroErgänzu

lich y ng



einschließDiamant 12,413,91,5 7,90KilroErgänzu

lich y ng



einschließDiamant 16,921,44,5 2,11KilroErgänzu

lich y ng



EMC18-004 Kern** 7,0 8,4 1,4 1,56BaredErweite

i rung



EMC18-030 Kern 4,0 8,0 4,0 0,53BottlErweite

e rung

Bank



Kern 17,018,51,5 6,15BottlErweite

e rung

Bank



EMC18-035 Kern 3,0 4,0 1,0 0,81DispuErweite

te rung



Kern 20,022,52,5 1,25DispuErweite

te rung



EMC18-037 Kern 0,0 3,0 3,0 0,79DispuErweite

te rung



EMC18-046 Kern 2,0 3,0 1,0 5,65Hill Erweite

#1 rung



EMC18-057 Kern 0,0 8,0 8,0 2,65Zion Ergänzu

ng



Graben-Num von bis horizonAu (StandTyp

mer (m) (m) tale g/t ort

Länge )*

(m)



TRSB18-002Graben 83,0205,123,0 1,92SalboErweite

0 ra rung



einschließ 191,203,12,0 7,76SalboErweite

lich 0 0 ra rung



TRK18-001 Straßenein0,0 10,010,0 0,84KilroErgänzu

schnitt y ng





einschließ 0,0 2,0 2,0 1,95KilroErgänzu

lich y ng



TRK18-002 Straßenein1,0 6,0 5,0 1,11KilroErgänzu

schnitt y ng



Straßenein8,0 14,06,0 1,67KilroErgänzu

schnitt y ng

Zeitraum und Bohr-Typ Anzahl Meter ausstehend

der e

Löcher analytisc

oder he

G Ergebniss

räben e



Programm 2017 (Mai bis Dez

ember

)

Kernbohrungen mit Geosonde119 1.172 0





Schneckenbohrungen 226 830 0

Probenahmen entlang der 0 0 0

Gräben



Programm 2018 (Januar bis

22.

Mai)

Diamantkernbohrungen* 35 947 360 m

Kernbohrungen mit Geosonde82 956 203 m

Schneckenbohrungen 43 75 26 m

Probenahmen entlang der 31 713 40 m

Gräben



Gesamtprogramm bis 22.

Mai

2018



Kernbohrungen, gesamt 222 3,075 563 m

Schneckenbohrungen, gesamt269 905 26 m

Grabungen, gesamt 31 713 40 m

VANCOUVER, 24. Mai 2018 - Goldsource Mines Inc. (Goldsource oder das Unternehmen) (TSX-V: GXS) (OTCBB: GXSFF) (FWB: G5M) gibt eine neue Entdeckung und weitere positive Ergebnisse seines laufenden Saprolit-Explorationsprogramms in seinem zu 100 % unternehmenseigenen Goldprojekt Eagle Mountain (Eagle Mountain oder das Projekt) in Guyana (Südamerika) bekannt. Die neue Entdeckung, das Gebiet Salbora, liegt etwa 1,5 Kilometer nordwestlich der Lagerstätte Eagle Mountain (siehe Abbildungen im Anhang). Bei den Diamantbohrungen hat das Unternehmen auch positive Ergebnisse im zuvor angekündigten Erweiterungsziel Friendly am nördlichen Rand der Lagerstätte Eagle Mountain (siehe Pressemeldung des Unternehmens vom 28. August 2017) erzielt. Zusätzlich zu den Erweiterungsbohrungen führt das Unternehmen Ergänzungsbohrungen (Infill), geotechnische Bewertungen bei potenziellen Haldenlagerflächen und metallurgische Testarbeiten durch, um seine Ressourcenschätzung für die laufende Vormachbarkeitsstudie (Pre-Feasibility Study, PFS) in der zweiten Jahreshälfte 2018 zu aktualisieren. Goldsource hat Tetra Tech Canada Inc., ein unabhängiges Unternehmen mit Sitz in Vancouver, mit der Anfertigung einer PFS für einen potenziellen umfassenden Tagebaubetrieb mit Gravitation-Cyanidlaugung bei Eagle Mountain beauftragt.President Yannis Tsitos meinte: Wir sind ermutigt durch die jüngsten Ergebnisse der Bohr- und Grabungsprogramme bei Eagle Mountain. Die Entdeckung einer potenziell höhergradigeren Zone im Gebiet Salbora untermauern zusammen mit dem anhaltenden Erfolg bei der Erweiterung der Mineralisierung in verschiedenen Zielgebieten, einschließlich Friendly, sowie den positiven Infill-Ergebnissen aus den Gebieten Kilroy und Zion das Potenzial für eine Erweiterung der Ressourcenbasis von Eagle Mountain, um einen großen Gravitations-Cyanidlaugungs-Betrieb zu unterstützen.Das bedeutendste Ergebnis in dieser Meldung stammte aus Graben TRSB18-002 im Gebiet Salbora, der 123 Meter (horizontale Mächtigkeit) mit einem Gehalt von 1,92 Gramm Gold pro Tonne (g/t Au) durchschnitt. Bemerkenswert sind auch das Bohrloch EMD18-011 (6,0 Meter mit 1,51 g/t Au im Gebiet Friendly), das Bohrloch EMD18-018 (21,4 Meter mit 1,22 g/t Au) und das Bohrloch EMC18-057 (8,0 Meter mit 2,65 g/t Au), die sich in den Gebieten Kilroy und Zion befinden.In der folgenden Tabelle sind 17 der bedeutendsten Bohrabschnitte aus 82 Bohrlöchern und 3 der bedeutendsten Grabenabschnitte aus 26 Gräben (ungeschnitten, unverdünnt) für diese Meldung zusammengefasst (siehe Abbildungen im Anhang):Hinweis: Alle Zahlen sind gerundet. Alle Löcher wurden mit vertikaler Ausrichtung gebohrt.*Cutoff-Wert von 0,5 g/t Au**Schall-Bohrkern mit einer GeosondeAlle geochemischen Analysen wurden von Actlabs Guyana Inc. in Georgetown (Guyana) durchgeführt.Alle gemeldeten Bohrlöcher mit Diamantkern (EMD) und Geosonden-Kern (EMC) wurden vertikal bis in den Festgesteinskontakt gebohrt. Die Tiefe der Kernbohrungen mit einer Geosonde ist auf das Vorkommen von Grundwasserhorizonten und oberflächennahen Felsblöcken innerhalb der verwitterten Saprolitschicht beschränkt.Eine Zusammenfassung der von Mai 2017 bis Mai 2018 absolvierten Bohrungen und Grabungen ist in der folgenden Tabelle ausgewiesen:-* Im Januar 2018 wurde im Projekt ein Diamantbohrgerät eingeführtVon den absolvierten Bohrlöchern liegen die Analysenergebnisse aus 20 Diamantkernbohrlöchern, 62 Kernbohrlöchern mit Geosonde, 37 Schneckenbohrlöchern und den Proben entlang von Gräben auf 673 Metern (kontinuierlich) vor, die gemeldet wurden. Wie in der obigen Tabelle dargestellt, stehen die Ergebnisse der restlichen Bohrlöcher und ausgehobenen Gräben noch aus.Im Gebiet Salbora wurden in der Vergangenheit (Anfang der 2000er Jahre) mehrere Bohrlöcher niedergebracht, die Spurengehalte von mehr als 0,5 g/t Au lieferten. Bei der Prüfung der umfangreichen Datenbank für Eagle Mountain Anfang 2018 tat sich dieses Ziel als vorrangig für erste Grabungen und Pläne für anschließende Kernbohrungen hervor. Der Graben TRSB18-002 ergab 123 Meter mit 1,92 g/t Au. Die Saprolit-Mineralisierung scheint der nahegelegenen Lagerstätte Eagle Mountain, die sich in einem gescherten Granitoid befindet, zu ähneln. Das Unternehmen schätzt, dass das mineralisierte Gebiet bei Salbora etwa 500 Meter auf einen Kilometer misst; seine Tiefe ist unbekannt.Die Grabungen erfolgten mit dem vor Ort verfügbaren Bagger des Unternehmens bis in eine Tiefe von 3 bis 4 Metern (siehe Abbildungen im Anhang), wobei die horizontalen Probenahmen im Abstand von jeweils einem Meter durchgeführt wurden. Im zweiten Halbjahr sind bei dieser Entdeckung weitere Arbeiten geplant.Mit den Erweiterungsbohrungen und Grabungen wurden im Bereich zwischen den aktuellen Ressourcengruben sowie am Rand der Grenzen der bekannten Ressource zusätzliche mineralisierte Saprolite identifiziert. Die Erweiterungsarbeiten konzentrieren sich vorrangig auf die Gebiete Friendly, Baredi, Bottle Bank, Red Hill, Hill#1 und Dispute (siehe Abbildungen im Anhang). Zusätzlich zu den Erweiterungszielen hat das Unternehmen sein Explorationsprogramm bei Bishop Growler, ein Grundstückspaket, für das vor Kurzem eine Optionsvereinbarung mit Kaufoption abgeschlossen wurde (siehe Pressemeldung des Unternehmens vom 5. April 2018), eingeleitet. Das Unternehmen führt bei Bishop Growler derzeit Bohrungen und Grabungen durch und rechnet mit einer Veröffentlichung der ersten Ergebnisse für das Konzessionsgebiet Bishop Growler, sobald diese zusammengestellt wurden.Das Unternehmen setzt seine Ergänzungsbohrungen (Infill) fort, um die Ressourcenschätzungen neu einzustufen und über die Grenzen der bekannten Ressourcen bei Eagle Mountain hinaus zu erweitern (siehe technischen Bericht Preliminary Economic Assessment of the Eagle Mountain Saprolite Gold Project, Guyana vom 15. Juni 2014 und vom 12. September 2014). In der obigen Tabelle sind die wichtigsten mineralisierten Abschnitte der Ergänzungsbohrungen in den Gebieten Kilroy und Zion ausgewiesen. Weitere Infill-Arbeiten sind für das 3. Quartal 2018 geplant.Angesichts des bisherigen Erfolgs des Explorationsprogramms hat das Unternehmen sein um mindestens 1.500 Meter (erfolgsabhängig) erweitert, um die neu entdeckten mineralisierten Saprolitgebiete genauer untersuchen. Nach Abschluss dieses Bohrprogramms plant das Unternehmen, im zweiten Halbjahr 2018 eine aktualisierte Ressourcenschätzung zu veröffentlichen.N. Eric Fier, CPG, P.Eng., Chief Operating Officer & Executive Chairman von Goldsource, hat als qualifizierter Sachverständiger gemäß der Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects den Inhalt dieser Pressemeldung geprüft und genehmigt.Ioannis (Yannis) TsitosPresidentGoldsource Mines Inc.Ansprechpartner: Ioannis (Yannis) Tsitos, PresidentFred Cooper, Investor RelationsTel: +1 (604) 694-1760Fax: +1 (604) 357-1313gebührenfreie Tel: 1-866-691-1760 (Kanada & USA)E-Mail: info@goldsourcemines.comWebsite: www.goldsourcemines.com570 Granville Street, Suite 501Vancouver, British Columbia V6C 3P1Vorsorglicher Hinweis und Haftungsausschluss in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetzgebung. Solche zukunftsgerichteten Aussagen betreffen die strategischen Pläne von Goldsource, den Zeitplan und die Erwartungen hinsichtlich der Explorations- und Bohrprogramme des Unternehmens bei Eagle Mountain; Informationen über Bereiche mit hochgradiger Mineralisierung, die sich anhand der Ergebnisse aus den Probenahmen und Bohrungen ableiten lassen sowie die zeitliche Planung und Umsetzung einer aktualisierten Ressourcenschätzung und einer PFS. Solche zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen basieren auf einer Reihe von Annahmen, die sich als unrichtig erweisen könnten. Annahmen wurden unter anderem in folgenden Bereichen getroffen: allgemeine Situation in der Wirtschaft und an den Finanzmärkten, Genauigkeit von Deutungen und Annahmen im Zusammenhang mit der Berechnung der abgeleiteten Mineralressourcen, Verfügbarkeit von Bergbaugeräten und -maschinen, Verfügbarkeit von Fachkräften, Zeitpunkt und Umfang von Investitionen, Leistung der verfügbaren Laboreinrichtungen und anderer erforderlicher Dienste sowie zukünftige Betriebskosten. Die tatsächlichen Ergebnisse könnten aufgrund diverser Risikofaktoren unter Umständen wesentlich von jenen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem: der Zeitpunkt und Inhalt von Arbeitsprogrammen; die Ergebnisse der Explorationsaktivitäten und die Erschließung der Mineralkonzessionsgebiete; die Auswertung der Bohrergebnisse und sonstigen geologischen Daten; die Unsicherheiten im Hinblick auf Ressourcenschätzungen; der Erhalt, die Instandhaltung und Sicherheit von Genehmigungen und Eigentumsrechten an Mineralkonzessionsgebieten; ökologische und andere regulatorische Risiken; Überschreitungen der Projektkosten oder unerwartete Kosten und Ausgaben; sowie die allgemeine Marktlage bzw. Branchensituation. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Erwartungen und Annahmen des Managements zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen. Annahmen, auf denen solche Informationen beruhen, könnten sich möglicherweise als ungenau herausstellen, selbst wenn diese zum Zeitpunkt der Erstellung für vernünftig gehalten werden. Die Leser sollten sich daher nicht vorbehaltslos auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen, da diese nur zum Zeitpunkt gelten, ab dem sie getätigt werden. Das Unternehmen ist außerhalb des gesetzlich vorgeschriebenen Rahmens nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemeldung zu aktualisieren oder zu überarbeiten, wenn sich die Annahmen, Schätzungen und Meinungen oder andere Umstände ändern sollten.Die TSX-V und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX-V als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/43478/GXS NR 2018-05-24 - GXS Announces Drilling Results Discovery FINAL_DEprcom.001.jpegAbbildung 1: Ressourcenexpansionsgebiete von Interessehttp://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/43478/GXS NR 2018-05-24 - GXS Announces Drilling Results Discovery FINAL_DEprcom.002.jpegAbbildung 2: Bohrungen & Grabungen - Signifikante Abschnitte