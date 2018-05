Silber: Grundlagen für Anstieg geschaffen

In den vergangenen Monaten konsolidierte der Silberpreis den Abverkauf von Ende Januar oberhalb der wichtigen Unterstützung bei 16,01 USD und verhinderte damit weitere Verkaufssignale. Nach der erneuten Verteidigung der 16,01 USD-Marke bildete sich ab Anfang Mai eine Dreiecksformation über der Haltemarke aus, deren obere Begrenzungslinie in dieser Woche überschritten wurde. Zugleich stieg das Edelmetall auch über den Widerstand bei 16,60 USD an und generierte damit ein kurzfristiges Kaufsignal.Der Weg nach Norden ist steinig und von etlichen markanten Widerständen gesäumt. Dennoch haben die Bullen bei Silber erneut die Voraussetzungen für einen Anstieg über den Zwischenwiderstand bei 16,84 USD und in Richtung der zentralen Barriere bei 16,96 USD geschaffen. Doch erst bei Kursen über dieser Marke könnte man von einer nachhaltigen Trendwende und einem neuen Aufwärtstrend mit Zielrichtung 17,23 und 17,75 USD sprechen.Sollte der Wert dagegen zuvor unter 16,40 USD fallen, wäre der Anstieg wieder unterbrochen und eine Korrektur bis 16,26 USD die Folge. Darunter dürfte die Supportmarke bei 16,01 USD getestet werden, ehe die Bullen dort einen weiteren Angriff starten sollten.© Thomas MayQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG