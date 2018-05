Standard Chartered: Goldrückgänge auf 1.250 Dollar wären "gute Einstiegspunkte"

Laut einem Bericht von Suki Cooper von der Bank Standard Chartered wäre jeder Goldpreisrückgang auf 1.250 Dollar eine Kaufgelegenheit für Investoren. Ein derartiges Preisniveau würde gute Einstiegspunkte für neue Longpositionen in Gold bieten, so berichtet Kitco News Dem Bericht zufolge soll sich das zweite Quartal des Jahres für Gold am schlimmsten entwickeln. Jedoch soll das gelbe Edelmetall im vierten Quartal 2018 einen Durchschnittspreis von etwa 1.375 Dollar je Unze erreichen, ausgelöst durch einen schwächeren US-Dollar und steigenden Inflationserwartungen. Haupttreiber des Goldes sei jedoch noch immer der US-Dollar, gefolgt von den Renditen der 10-Jahres-Staatsanleihe."Die geopolitische Unsicherheit, die den Nahen Osten umgibt, der Handelsprotektionismus und die Sanktionen dämmen das Abwärtsrisiko der Goldpreise weiterhin ein, anstatt die Preise höher zu drücken", schrieb Cooper zudem zur geopolitischen Situation.© Redaktion GoldSeiten.de