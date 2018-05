Zugunglück in Sicht

Der Beginn des Leidens

Kreditdürre

Politische Gegenreaktion

Der große Neustart

Heute werden wir etwas zusammenfassen, über das ich schon längere Zeit nachdenke. Die Entwicklung von der Kreditkatastrophe, die ich für die nächsten 12-18 Monate prognostiziere, zu dem, was ich als den großen Neustart betitele, und zu dessen Zeitpunkt die weltweiten Schulden durch eine Art Nichtzahlung "rationalisiert" werden. Wie auch immer Sie es nennen möchten, ich denke, dass die Wahrscheinlichkeit eines weltweiten Schuldenzahlungsausfalls in den nächsten 10-12 Jahren groß ist.Letzte Woche habe ich diese Geschichte mit dem Artikel "Die unvermeidbare Kreditkatastrophe" begonnen. Der heutige Artikel kann als Teil 2 einer noch unbekannten Anzahl an Artikeln aufgefasst werden. Ich werde über meine Prognosen im Angesicht der heutigen Realität reden, ohne dass ich in prophetischer und unangenehmer Manier reale Daten vorhersage.Auch wenn ich also denke, dass dies ein wahrscheinlicher Pfad ist, ist nichts in Stein gemeißelt. Im Laufe dieser Reihe von Artikeln werde ich beschreiben, wie wir die recht schwierigen Umstände abwenden können, die ich prognostiziere. Obgleich es aktuell schwierig sein mag, sich eine Kooperation zwischen den verschiedenen Fraktionen der entwickelten Welt vorzustellen, so erinnere ich Sie daran, dass dies schon einmal der Fall war. Es gibt Länder wie die Schweiz, die Kriegen aus dem Weg gingen und wirtschaftliche Katastrophen vermieden haben. Hoffen wir, dass das Gute in uns obsiegen wird, während wir einen ernsten Blick auf das werfen, was wahrscheinlicher erscheint.Die Spezialisten, die Transportdesaster, Verbrechen und Terroranschläge untersuchen, erstellen üblicherweise eine Chronologie von Ereignissen. Diese im Nachhinein zu studieren, kann bewegend sein - Sie wissen, was kommt, möchten aber dennoch schreien: "Tu das nicht!" Aber natürlich ist es zu spät.Etwas Ähnliches tun wir in der Wirtschaftslehre, wenn wir vergangene Rezessionen und Marktzusammenbrüche untersuchen. Die Ursachen scheinen offensichtlich und wir fragen uns im Nachhinein, warum die Leute dies damals nicht auch so sahen. Tatsächlich erkannten das üblicherweise einige Leute zum damaligen Zeitpunkt, jedoch wurden ihre Warnungen durch exzessive Ausgelassenheit der Masse und mutwillige Ignoranz der Mächtigen übertönt. Ich habe mich ebenfalls schon einmal in einer derartigen Situation befunden und das ist sehr frustrierend.Wie ich dies bereits beschrieben habe, scheint man all diese Schritte in vier Phasen unterteilen zu können. Diese habe ich wie folgt betitelt:Ich wiederhole mich, der exakte Weg und die genaue Geschwindigkeit sind unklar, aber das wahrscheinliche Ziel nicht. Sehen Sie dies als eine Art "Wegweiser", um uns vor der Reise zu orientieren. Lassen Sie uns nun einen Blick auf jede dieser Phasen werfen.In meinem letzten Artikel habe ich beschrieben, wie der legendäre Eisenbahningenieur Casey Jones mit Höchstgeschwindigkeit unterwegs war, als vor ihm ein unerwarteter Zug auftauchte. Er rettete seine Passagiere, verlor jedoch dabei sein eigenes Leben. Der heutige hochrentierliche Anleihemarkt besitzt keinen derartigen Helden und ich glaube, dass die Krise dort beginnen wird.Ich habe das Problem bereits in meinem letzten Artikel erwähnt: massive Zahlungsunfähigkeit. Der Handel kann und wird binnen eines Augenblickes und zu dem Zeitpunkt, zu dem die Leute verkaufen möchten, versiegen. Im Spätjahr 2008 verloren hochrentierlichen Anleihe-Benchmarks innerhalb einiger Wochen ein Drittel ihres Wertes und ein Großteil einzelner Anleihen fiel noch stärker; größtenteils, weil die Käufer verschwanden.Dasselbe geschah während der Dot-Com-Rezession, wenn auch nicht ganz so dramatisch. Es gab noch immer mehrere Schaukelbewegungen und einen äußerst schrecklichen Monat im Juni 2002.