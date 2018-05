Gold ist die beste Anlageklasse in Zeiten von Stagflation - Analyst

In der Sendung "Trading Nation" des Senders CNBC diskutierte Sara Eisen gestern die aktuelle Situation am Goldmarkt mit den Experten Mark Tepper, dem CEO des Vermögensverwalters Strategic Wealth Partners, und Stacey Gilbert vom Trading-Unternehmen Susquehanna International.Die Tatsache, dass der Goldkurs gestern mehr als 1% zulegte und wieder über die 1.300-$-Marke stieg, nachdem Präsident Trump das geplante Treffen mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong-Un abgesagt hatte, verdeutlichte Sara Eisen zufolge einmal mehr, warum Anleger in unsicheren Zeiten Gold kaufen. Auch für Mark Tepper überwiegen derzeit die Vorteile des gelben Metalls: "Wir halten Gold hauptsächlich deshalb, weil es als Anlageklasse keine Korrelation zu anderen Anlageklassen aufweist", erklärt der Vermögensberater. Reine Goldinvestitionen als Absicherung gegen wie auch immer geartete Katastrophen seien angesichts der aktuellen geopolitischen Risiken durchaus sinnvoll.Den größten Nutzen bietet das Edelmetall dem Experten zufolge jedoch in Zeiten von Stagflation. "Wir befinden uns derzeit nicht in einer solchen Phase, aber unsere Analysen sagen eine Rezession im Jahr 2020 vorher, die von einer Stagflation gefolgt sein wird", so Tepper. Unter diesen Bedingungen beliefen sich die durchschnittlichen Erträge des Aktienindex S&P 500 seinen Angaben nach auf 14%, während Gold im Schnitt Gewinne von 85% verbuchen konnte.Stacey Gilbert stimmt im Prinzip zu: "Für solche Situationen ist Gold ein großartiges Asset", meint die Expertin. Sie weist jedoch darauf hin, dass sich das Interesse der Anleger und Investoren an dem Edelmetall derzeit in Grenzen hält, wie sich an den Zu- und Abflüssen der Gold-ETFs ablesen lässt. Auch die Entwicklung der Optionen auf Gold deute darauf hin, dass man am Markt damit rechnet, dass der Goldpreis vorerst innerhalb einer relativ engen Handelsspanne bleiben wird.© Redaktion GoldSeiten.de